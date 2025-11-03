Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
19.53

6 ur, 32 minut

Liga NHL, 3. november

Pittsburgh cilja na vrh, Chicago na Kopitarjeve kralje

S. K.

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Sidney Crosby in Pingvini imajo priložnost za skok na vrh vzhodne konference.

V hokejski ligi NHL bodo imeli Sidney Crosby in njegovi Pittsburgh Penguins priložnost, da se z zmago prebijejo povsem na vrh vzhodne konference. Gostujejo pri v tej sezoni manj prepričljivih Toronto Maple Leafs. Chicago Blackhawks pa bi z zmago v Seattlu preskočili tako moštvo Kraken kot tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Podprvaki iz Edmontona pa bi z zmago v St. Louisu skočili na tretje mesto zahoda.

Tampa Bay Lightning
Sportal Hokejisti Tampe Bay Lightning jezdijo zmagoviti val

Anžeta Kopitarja in LA Kings naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko se bodo doma spopadli z Winnipeg Jets, trenutno drugo ekipo zahodne konference.

