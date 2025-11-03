Pittsburgh cilja na vrh, Chicago na Kopitarjeve kralje

V hokejski ligi NHL bodo imeli Sidney Crosby in njegovi Pittsburgh Penguins priložnost, da se z zmago prebijejo povsem na vrh vzhodne konference. Gostujejo pri v tej sezoni manj prepričljivih Toronto Maple Leafs. Chicago Blackhawks pa bi z zmago v Seattlu preskočili tako moštvo Kraken kot tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Podprvaki iz Edmontona pa bi z zmago v St. Louisu skočili na tretje mesto zahoda.