Ponedeljek, 3. 11. 2025, 19.53
6 ur, 32 minut
Liga NHL, 3. november
Pittsburgh cilja na vrh, Chicago na Kopitarjeve kralje
V hokejski ligi NHL bodo imeli Sidney Crosby in njegovi Pittsburgh Penguins priložnost, da se z zmago prebijejo povsem na vrh vzhodne konference. Gostujejo pri v tej sezoni manj prepričljivih Toronto Maple Leafs. Chicago Blackhawks pa bi z zmago v Seattlu preskočili tako moštvo Kraken kot tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Podprvaki iz Edmontona pa bi z zmago v St. Louisu skočili na tretje mesto zahoda.
Anžeta Kopitarja in LA Kings naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko se bodo doma spopadli z Winnipeg Jets, trenutno drugo ekipo zahodne konference.