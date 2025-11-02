Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K., Pe. M., STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
Nedelja, 2. 11. 2025, 7.05

1 ura, 14 minut

Hudiči zavzeli Kalifornijo, Kopitar sodeloval pri častnem zadetku

S. K., Pe. M., STA

Los Angeles Kings : New Jersey Devils | New Jersey Devils so s 4:1 premagali Los Angeles Kings, v vratih je ob zmagi s 43 obrambami blestel Jacob Markstrom. | Foto Reuters

New Jersey Devils so s 4:1 premagali Los Angeles Kings, v vratih je ob zmagi s 43 obrambami blestel Jacob Markstrom.

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings so na domačem terenu izgubili z vodilno ekipo vzhodne konference New Jersey Devils. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je na ledu tokrat preživel 17:39 minute in vpisal podajo pri edinem zadetku Los Angelesa za znižanje na 1:3.

Devils, ki so z deveto zmago v sezoni pri 18 točkah in na vrhu vzhodne konference lige, so na gostovanju v mestu angelov sprožili polovico manj strelov na gol kot kralji (22:44), vseeno pa bili bolj učinkoviti in prekinili niz sedmih zaporednih tekem Kings, na kateri so osvojili vsaj točko. Kralji so s 14 točkami osmi v zahodni konferenci in četrti v pacifiški diviziji.

Pri New Jerseyju se je s 43 obrambami izkazal vratar Jacob Markstrom. Dawson Mercer je prispeval dva zadetka za Devils, ki so po dveh porazih sinoči znova zmagali, zadela pa sta še Nico Hischier in Brian Halonen.

Za Los Angeles je bil edini strelec sredi zadnje tretjine Andrej Kuzmenko, Kopitar pa je pri tem vpisal asistenco. Za 38-letnega Hrušičana je bila na deveti letošnji tekmi to šesta točka, prav vse je zbral s podajami.

Naslednjo tekmo bodo kralji igrali v noči na sredo po slovenskem času, ko bodo doma gostili Winnipeg Jets.

Liga NHL, 1. november

Lestvici

