Avtor:
N. V.

Torek,
13. 1. 2026,
11.39

Planet TV Igor Krmelj

Torek, 13. 1. 2026, 11.39

Še en odhod s Planet TV: poslavlja se Igor Krmelj

Avtor:
N. V.

Igor Krmelj | Foto Planet TV

Foto: Planet TV

Po ukinitvi jutranjega programa na Planet TV se iz kolektiva te televizije poslavlja dolgoletni voditelj, novinar in urednik Igor Krmelj.

Potem ko so na Planet TV z novim letom prenehali snemati oddajo Jutro na Planetu, se voditelj in urednik Igor Krmelj poslavlja od te komercialne televizije.

Njegova sovoditeljica jutranjega programa Suzana Kozel ostaja na Planet TV, delala bo v informativnem programu, enako so ponudili tudi Krmelju, a je ponudbo odklonil. Kot je pojasnil za Žurnal24, mu ponujeno delovno mesto novinarja v informativni oddaji Planet 18 ne predstavlja izziva in ne omogoča nadaljnjega profesionalnega razvoja.

Do sredine februarja bo na dopustu, nato pa bo čas za iskanje nove službe, je za Žurnal še povedal Krmelj.

Planet TV je nedavno ostal še brez enega dolgoletnega sodelavca, mesto voditelja informativne oddaje je zapustil Miran Tišič.

Planet TV
Jutro na Planetu
Planet TV Igor Krmelj
