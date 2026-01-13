Udarec za udarcem za Uroša Zormana

Slovensko rokometno izbrano vrsto le še nekaj dni loči od začetka letošnjega evropskega prvenstva. Zasedba Uroša Zormana, ki se je v zadnjih tednih spopadla s številnimi poškodbami in odpovedmi. "V zadnjem času se je res veliko dogajalo, če se malce pošalim, vsak konec dneva zmolimo, da bodo zjutraj, ko se zbudimo vsi igralci brez večjih bolečin in težav," kljub vsem sivim lasem z veliko optimizma v Slovenijo sporoča selektor Uroš Zorman.

Kot da smole v slovenski izbrani vrsti še ni bi bilo dovolj, je danes kot strela z jasnega odjeknila še novica, da je vsaj za prvi del bližajočega se evropskega prvenstva izgubljen Klemen Ferlin. Tega zdaj čaka pot v domovino na nadaljnje preglede, po teh pa bo jasno, ali je prvi slovenski vratar povsem izgubljen ali bo ekipi lahko pomagal v nadaljevanju prvenstva. Selektorju Urošu Zormanu tako skrbi ne manjka, trenutno Slovenija po koncu turnirja konec tedna trenira v Parizu, v sredo dopoldne pa jo čaka pot na kraj zločina, v Oslo, kjer bo šlo v petek prvič zares.

Zorman po odhodu Ferlina računa še na 20 rokometašev, na prvenstvo se jih bo podalo 18, dva pa se bosta iz francoske prestolnice vrnila v domovino. To odločitev bo slovenski selektor sprejel po današnjem popoldanskem treningu. Ob odpovedih številnih nosilcev igre bo priložnost tako padla v roke ostalih. Zorman obljublja, da bo zaščitni znak te obrambe čvrstost v agresivnosti in gibljivosti in hitra igra. "Pa tudi norost, ampak na dober način," je je iz Francije na virtualnem snidenju s predstavniki slovenske sedme sile sporočil Uroš Zorman.

Klemen Ferlin bo v Sloveniji prestal dodatne preglede, ki bodo pokazali resnost njegove poškodbe. Foto: Guliverimage

Seznam izbrane vrste (20): Vratarja: Jože Baznik (PAUC), Miljan Vujović (Stuttgart)

Krila: Tim Cokan (Slovan), Uroš Knavs (Ribnica), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Flensburg), Staš Slatinek Jovičić (Slovan)

Zunanji: Timotej Grmšek (Trimo Trebnje), Janez Guček (Trimo Trebnje), Nik Henigman (Pelister), Blaž Janc (Barcelona), Andraž Makuc (Celje Pivovarna Laško), Domen Makuc (Barcelona), Tarik Mlivić (Slovan), Domen Tajnik (Pelister), Borut Mačkovšek (Szeged)

Krožni napadalci: Lan Grbić (Trimo Trebnje), Kristjan Horžen (Gummbersbach), Matic Suholežnik (Slovan), Stefan Žabić (Slovan)

Pošodbi Vlaha in Ferlina pika na i

Poleg Ferlina in Vlaha aradi poškodb na sklepnih pripravah za evropsko prvenstvo ni niti Mihe Zarabca, Matica Grošlja, Tadeja Kljuna, Mitje Janca, Jake Malusa, Nejc Cehte pa se je nastopu odpovedal iz osebnih razlogov. Po dogovoru s selektorjem bo zaradi preobremenjenosti veliko tekmovanje izpustil tudi dolgoletni član reprezentance Blaž Blagotinšek.

Vse te poškodbe in odpovedi so bile za reprezentanco velik udarec. "Na koncu sta bili poškodbi Vlaha in Ferlina samo še dodaten žebelj v krsto. Ne glede na vse moramo spoštovati fante, ki so tukaj in tudi njihovo kvaliteto, vsak od njih si je zaslužil biti del izbrane vrste, zelo sem zadovoljen z njihovim pristopom na treningih. Žal mi je, da se je zgodilo to s Klemnom, a na koncu še ni vse izgubljeno. Je pa treba razmišljati o tem, kar imamo, tudi Baznik in Miljan Vujović imata svojo kvaliteto in verjamemo v njih maksimalno, ker jih v nasprotnem primeru ne bi bilo tukaj. Sam tukaj ne vidim nobenih težav, treba je gledati pozitivno naprej,"

Slovenci so na zadnjih dveh pripravljalnih tekmah proti Islandiji (26:32) in Avstriji (36:31) pokazali dva različna obraza. "Smo pri zaključku priprav, lovimo zadnje dni. V zadnjem času se je res veliko dogajalo, če se malce pošalim, vsak konec dneva zmolimo, da bodo zjutraj, ko se zbudimo vsi igralci brez večjih bolečin in težav. Ko se zbudimo in če so vsi brez težav, potem je dan takoj lepši. Na splošno pa sta nam tekmi v Franciji dali veliko. Na prvi tekmi smo nekako z našo klasično mentaliteto v tekmo vstopili medlo, brez prave energije. Drugi polčas je bil neprimerno boljši s hitrejšo igro in to je botrovalo k temu, da smo skoraj ujeli priključek," je zadnja dva obračuna pokomentiral slovenski selektor.

Ekipi je naknadno na pomoč priskočil Borut Mačkovšek. Foto: Guliverimage

Pred drugo tekmo so se ekipi pridružili Borut Mačkovšek, Staš Slatinek Jovičić in Domen Novak. "Rotacija je bila večja, tudi kvaliteta se je dvignila in že od starta je bil vstop v igro neprimerno boljši in temu je sledil tudi rezultat. Sam vedno rečem, da dokler imamo šest igralcev in vratarja, obstaja možnost in boj za dober rezultat. Nikoli še nisem mahal z belo zastavo in tudi tokrat ne bom," je še dodal Zorman.

Priložnost in čas za druge

Za mnoge izmed slovenskih rokometašev bo to prvi nastop na velikem odru. "Že na turnirju v Franciji so nekateri imeli velike oči, evropsko prvenstvo je še dodatna zgodba zase, a verjamem, da bodo fantje opravili svoje," je dejal Zorman, ki je na vseh treh pripravljalnih tekmah precej rotiral postavo in igralce. "Na prvenstvu ne moreš ves čas igrati v enaki zasedbi, moraš biti pripravljen na marsikaj, ob vseh težavah in poškodbah pa ni enostavno," je dejal slovenski selektor.

Ob tem bodo v ospredje zagotovo morali stopiti tudi rokometaši, ki do zdaj tako velikih vlog v izbrani vrsti še niso imeli. "Sigurno bo takšna vloga doletela Domna Makuca, ki je prišel v vlogo, ki bo poleg Janca v napadu ključni igralec oziroma je ta, ki bo moral prevzeti večjo odgovornost. On je tisti, ki lahko naredi potezo več, včasih celo preveč, bo pa moral zdaj potegniti ta voz naprej. Nikakor s tem ne želim izvajati dodatnega pritiska, bo pa sigurno prišel v ospredje. Tukaj sta še Tajnik in mlajši od bratov Makuc, ki ima izredne sposobnosti. Imamo orožje za tisto, kar si želimo in to je najprej preboj iz skupine," je poudaril Zorman. "Veliko je naredil tudi prihod Mačkovška, obramba je takoj na višjem nivoju, prinaša tudi stabilnost in mirnost v izbrano vrsto."

25-letni član Barcelone Domen Makuc bo vodil slovensko igro. Foto: RZS

V petek bo šlo zares

Nastope na evropskem prvenstvu bo Slovenija začela v petek v Oslu. V skupinskem delu jo čakajo obračuni s Črno goro (v petek ob 18.00), Švico (v nedeljo ob 20.30) in Ferskimi otoki (v torek ob 20.30). Napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Malmö na Švedskem bosta prinašali prvi mesti v skupini D.

"Skupina je na prvi pogled neatraktivna za tiste, ki se ne spoznajo podrobno na rokomet. Verjtno vsi mislijo, da bo za Slovenijo, ne glede na to, v kakšni zasedbi smo, lahka pot v drugi krog, a vsi vemo, da vse reprezentance iz leta v leto napredujejo in mi nismo v poziciji, da bi lahko koga podcenjevali. Fokus imamo trenutno na prvi tekmi, za katero vsi vemo, kako pomembna je na vsakem prvenstvu. Ne glede na vse težave se lahko ob pravi borbi in energijo nadejamo dobrega rezultata," je še zaključil slovenski selektor.

