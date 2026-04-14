Manuel Neuer se še odloča

Dolgoletni vratar nemške nogometne reprezentance Manuel Neuer se še ni odločil, ali bo tudi naslednjo sezono stal v vratih münchenskega Bayerna ali pa bo končal uspešno kariero. Kot sam pravi 40-letnik, odločitev ne bo povezana z dosežki kluba oziroma s tem, koliko ali katere lov

"Zaenkrat še nisem sprejel odločitve, vem pa, da jo bom moral kmalu, saj morajo o tem vedeti tudi v klubu, s katerim se bom moral, če se bom odločil za, še pogovoriti. Odločitev ne bo temeljila na naslovih, jasno pa je, da bi rad osvojil vse, kar se da," je dejal Neuer, ki je lani z Bayernom podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

Bayern je povsem blizu, da spet postane nemški prvak, ni pa daleč tudi od uvrstitve v polfinale lige prvakov. V sredo bo proti Realu na domačem stadionu branil prednost 2:1 iz Madrida. Naslednjo sredo ga čaka tudi polfinale nemškega pokala, gostoval bo pri Bayerju iz Leverkusna.

Od reprezentance, s katero je 2014 postal svetovni prvak, se je pred dvema letoma že poslovil.

Preberite še: