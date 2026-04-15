Razdajanje milijonov zloglasne Ruje Ignatove: dobijo jih lahko tudi Slovenci

Vsi, ki so v drugi polovici prejšnjega desetletja podlegli obljubam, da bodo nesramno obogateli z vlaganjem v kriptovaluto OneCoin – ta se je nato izkazala za veliko piramidno shemo –, imajo zdaj možnost, da si povrnejo vsak delček izgubljenega denarja. Ameriško ministrstvo za pravosodje je namreč uvedlo povrnitveno shemo, ki se bo napajala iz sredstev, zaseženih glavnim akterjem piramidne sheme. V OneCoin je svoj denar vložilo tudi več kot deset tisoč Slovenk in Slovencev.

Za zdaj vračajo drobiž, a gre za korak v pravo smer

Kot so sporočili s pravosodnega ministrstva ZDA (vir), je v povrnitveni shemi, imenovani OneCoin Remission, trenutno na voljo za 40 milijonov dolarjev oziroma 34 milijonov evrov zaseženih sredstev.

Gre sicer za drobiž, saj ta znesek predstavlja približno le en odstotek vseh izgub vlagateljev v zloglasni piramidni shemi, a hkrati tudi za sploh prvi korak v smeri povrnitve vsaj dela vloženih sredstev.

Vlogo z dokazili za povrnitev denarja, izgubljenega v piramidni shemi OneCoin, je mogoče oddati na tem spletnem mestu. Zahtevek za (potencialno) povrnitev dela sredstev lahko oddajo vsi, ne zgolj državljani ZDA, ki so med žrtvami OneCoina sicer v manjšini. Zadnji rok za oddajo zahtevkov je 30. junij 2026.

Promotorji OneCoina so žrtve predvsem v letih 2016 in 2017 zelo agresivno novačili tudi v Sloveniji. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Več kot deset tisoč žrtev piramidne sheme OneCoin tudi v Sloveniji

Piramidna shema OneCoin je bila aktivna od leta 2014 in 2019, v Sloveniji pa je bila prisotna od konca leta 2015 pa do leta 2018, ko so potekali zadnji dogodki za rekrutiranje potencialnih novih članov (žrtev).

Po naših informacijah je v piramidno shemo OneCoin svoj denar vložilo najmanj deset tisoč Slovencev, nekateri slovenski promotorji OneCoina pa so trdili celo, da je bilo vseh članov v Sloveniji še bistveno več, in sicer od 14 do 15 tisoč.

Da bi bila morebitna naložba v OneCoin najverjetneje zelo tvegana, smo pred desetimi leti prvi v Sloveniji opozorili prav na Siol.net.

Glavni ideolog v zaporu, glavna promotorka na FBI-jevem seznamu najbolj iskanih oseb na svetu



Tiralica, ki jo je za Rujo Ignatovo razpisal FBI. Foto: FBI

Prvi obraz OneCoina je bila Bolgarka z nemškim potnim listom Ruja Ignatova, samooklicana kriptokraljica. Trenutno je na seznamu najbolj iskanih ubežnikov na svetu, ki ga sestavlja ameriški preiskovalni urad FBI. Neznano kam je izginila že ob koncu leta 2017.

Sebastian Greenwood je na vrhuncu svojega delovanja v piramidni shemi OneCoin od konca leta 2014 do konca leta 2016 od vplačil naplahtanih žrtev mesečno zaslužil tudi do dvajset milijonov evrov. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Za glavnega ideologa piramidne sheme OneCoin je medtem veljal Šved Karl Sebastian Greenwood, nekdanji prvi človek tudi v Sloveniji dobro znane piramidne sheme SiteTalk. Greenwooda so leta 2018 prijeli na Tajskem in ga izročili Združenim državam Amerike. Leta 2023 je bil v New Yorku obsojen na 20-letno zaporno kazen.