Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
15. 4. 2026,
19.01

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
teniški globus Carlos Alcaraz

Sreda, 15. 4. 2026, 19.01

1 ura, 6 minut

Alcaraz zaradi poškodbe ne bo nadaljeval turnirja v Barceloni

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz zaradi poškodbe ne more igrati. | Foto Guliverimage

Carlos Alcaraz zaradi poškodbe ne more igrati.

Foto: Guliverimage

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz, drugi z lestvice ATP, je sporočil, da se zaradi bolečin v zapestju, ki jih je doživel na otvoritveni tekmi v torek, umika s turnirja ATP 500 v Barceloni, poroča AFP.

"Tega turnirja ne bom mogel nadaljevati. Kot ste videli včeraj med tekmo, sem čutil, da mi zapestje popušča, bolečina pa se je samo še stopnjevala. Poškodba je resnejša od pričakovane in moram poslušati svoje telo. Z veliko žalostjo moram domov, da se čim prej vrnem v najboljšo fizično kondicijo," je Alcaraz dejal na novinarski konferenci.

Finalist turnirja v Monte Carlu, na katerem ga je v nedeljo premagal njegov dolgoletni tekmec, Italijan Jannik Sinner, in mu tudi prevzel prvo mesto na lestvici ATP, je v torek v Barceloni v prvem krogu zmagal proti Fincu Ottu Virtanenu s 6:4, 6:2. V prvem nizu je poklical fizioterapevta, da mu je oskrbel boleče zapestje.

Njegova odpoved na turnirju v Barceloni, kjer je lani prišel do finala, bo Sinnerju omogočila, da še poveča prednost na vrhu lestvice ATP.

Vprašljiv je zdaj tudi turnir v Madridu naslednji teden, na katerem je nastop danes potrdil Srb Novak Đoković.

teniški globus Carlos Alcaraz
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.