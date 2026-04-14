Nogometaš Jorginho Frello je priznal, da obžaluje svoje obtožbe proti pevki Chappell Roan, potem ko so nove informacije pokazale, da je šlo za nesporazum.

Incident se je zgodil med festivalom Lollapalooza v Braziliji konec marca letos, ko je Jorginho Frello javno obtožil Chappell Roan in njeno ekipo, češ da se je njen varnostnik neprimerno obnašal do njegove 11-letne pastorke Ade.

Po prvotnih navedbah naj bi deklica med zajtrkom v hotelu, kjer je bivala s svojo mamo Catherine, pogledala pevko in se ji nasmehnila, nato pa naj bi jo varnostnik obtožil nadlegovanja, kar jo je prestrašilo. Dogodek je močno razburil Jorginha, ki sicer ni bil prisoten, a je svojo ogorčenost delil na družbenih omrežjih, kar je sprožilo val sovražnih komentarjev, uperjenih proti Chappell.

Zvezdnica se je takoj odzvala na obtožbe in pojasnila, da sama incidenta sploh ni videla in da sporni varnostnik ni del njene ekipe, zdaj pa je tudi Jorginho razložil, da je šlo za napačno razumevanje dogodka, kar je pojasnil v zgodbah na Instagramu.

Zapisal je, da se je sprva odzval impulzivno, potem ko je slišal, da sta bili njegova partnerka in hčerka deležni zastrašujočega pristopa. Ob tem je poudaril, da je ravnal instinktivno kot oče, ki želi zaščititi svojo družino. Po dodatnih pojasnilih in pogovorih med vpletenimi pa je postalo jasno, da pevka o incidentu sploh ni bila obveščena in da nikogar ni poslala, naj pristopi do njegove družine. Roan naj bi se medtem tudi osebno obrnila na njegovo partnerko ter izrazila razumevanje in obžalovanje zaradi neprijetnega položaja.

Jorginho je nato priznal, da je varnostnik deloval samostojno in da je bil v resnici povezan z drugim izvajalcem, ne z Roan. Zato je poudaril: "Na koncu je šlo za nesporazum in vesel sem, da lahko razjasnim dejstva."

Ob tem je izrazil tudi obžalovanje zaradi posledic, ki jih je imel njegov prvotni odziv: "Obžalujem vpliv, ki ga je imel ta položaj na Chappell Roan, Catherine, Ado in našo družino."

Dodal je, da bo vedno stal za svojo družino, a hkrati priznava, da stvari niso bile takšne, kot so se sprva zdele. Ob tem se je zahvalil javnosti za podporo, obsodil sovražni govor na spletu in poudaril, da je zanj zadeva končana.