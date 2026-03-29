Na zaključku svetovnega pokala v Planici se je od skakalne kariere poslovil avstrijski smučarski skakalec Manuel Fettner, eden najbolj izkušenih obrazov zadnjih dveh desetletij v svetovnem pokalu.

Manuel Fettner je v dolgi karieri zbral kar 419 nastopov v svetovnem pokalu in pustil močan pečat v avstrijski reprezentanci.

Štiridesetletni Fettner je med posamezniki šestkrat stopil na zmagovalni oder, v ekipnih tekmah pa zbral 13 uvrstitev med najboljše tri. Njegov osebni rekord znaša 235,5 metra, dosegel pa ga je leta 2017 v Vikersundu.

Foto: Reuters

V karieri je osvojil tudi številna odličja na največjih tekmovanjih. Z avstrijsko reprezentanco je bil olimpijski prvak na ekipni tekmi na velikanki v Pekingu 2022, na istih igrah pa je osvojil še srebro na posamični tekmi na srednji skakalnici. Uspešen je bil tudi na svetovnih prvenstvih in svetovnih prvenstvih v poletih, kjer je večkrat stal na odru za zmagovalce v ekipni konkurenci.

Manuel Fettner je bil vrsto let pomemben član avstrijske skakalne reprezentance.

Planica je tako po Kamilu Stochu pomahala v slovo še enemu pomembnemu obrazu smučarskih skokov, ki je dolga leta sodil med pomembne člane avstrijske reprezentance in zaznamoval obdobje sodobnih smučarskih skokov.