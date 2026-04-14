Pri vse več ljudeh se pojavlja obžalovanje po operaciji nosu, še posebej pri tistih, ki so z njo spremenili poteze, povezane s svojim etničnim izvorom. Tako imenovana etnična rinoplastika odpira vprašanja identitete, pripadnosti in vpliva (evropskih) lepotnih standardov.

O obžalovanju operacije nosu je pred nekaj leti spregovorila tudi znana manekenka Bella Hadid, ki ji je žal predvsem tega, da je s posegom zabrisala svojo dediščino in izgubila del identitete. Ameriška manekenka palestinskega rodu se je za operacijo odločila že pri 14 letih, kar danes močno obžaluje. "Želim si, da bi ohranila nos svojih prednikov, verjamem, da bi ga sčasoma vzljubila," je leta 2022 povedala za Vogue.

Bellina izpoved je v tem kontekstu postala simbolična, saj je kot ena najbolj prepoznavnih manekenk na svetu priznala, da bi se danes odločila drugače. Rinoplastika namreč ni zgolj fizična sprememba videza. Pri številnih ljudeh, zlasti pri tistih, ki ne sodijo v zahodne lepotne standarde, poseg pomeni tudi oddaljevanje od lastne identitete.

V angleško govorečem prostoru se je uveljavil izraz etnična rinoplastika, ki opisuje posege, pri katerih posamezniki spremenijo značilnosti nosu, povezane z njihovo etnično pripadnostjo. Pogosto gre za prilagajanje tako imenovanemu evropskemu idealu: manjšemu, ožjemu in bolj ravnemu nosu. Kot opozarjajo strokovnjaki, se prav tukaj pojavi največ obžalovanja.

Ko v ogledalu ne vidiš več samega sebe

Plastični kirurgi vse pogosteje opažajo, da se pacienti vračajo na popravke. Ne zato, ker operacija tehnično ne bi uspela, temveč zato, ker rezultat ni v skladu z njihovim občutkom sebe, nekateri si celo želijo povrniti prvotne poteze. Razlog? Izguba kulturnih značilnosti, ki jih prej niso znali ceniti.

Pri takšnih pacientih je skupno to, da obžalovanje nima nič opraviti z videzom, ampak s tem, kaj so s to spremembo izgubili. Poraja se predvsem vprašanje, zakaj so se odločili za poseg. Tako čuti tudi 27-letna igralka in ustvarjalka vsebin Brendo Anguiano, ki je na svojem Instagramu 152 tisočim sledilcem pred nekaj tedni odkrito priznala, da obžaluje rinoplastiko, za katero se je odločila pred štirimi leti.

Za revijo People je razkrila, da se je za spremembo odločila zaradi dolgoletnih negotovosti glede svojega videza. Želela je le manjšo spremembo, ki bi ohranila njen naravni videz, vendar je bila po odstranitvi povojev šokirana nad rezultatom, saj se ni več prepoznala v ogledalu. Izkušnja je nanjo močno vplivala psihološko, doživela je občutek odtujenosti od same sebe, jokala več tednov in zapadla v depresijo.

Danes pravi, da operacije ne bi ponovila, saj ugotavlja, da posega ni potrebovala, temveč je izhajal iz negotovosti. Njena zgodba opozarja na pomen temeljitega raziskovanja pred posegom, jasne komunikacije s kirurgom in predvsem sprejemanja samega sebe.

Evropski nos predstavlja lepotni ideal

Tovrstne zgodbe pa le izražajo lepotne standarde, ki so se močno vtisnili v družbo. Modna in lepotna industrija namreč že leta kot ideal predstavljajo evropske poteze obraza. "Večinoma si vsi želijo evropski nos," priznavajo strokovnjaki, ki opozarjajo, da gre za trend, ki traja že več kot stoletje. A za razliko od modnih trendov imajo estetski posegi trajne posledice.

Zato se danes vse več ljudi sprašuje, ali bi namesto operacije potrebovali predvsem več samozavesti. Zlasti tisti, ki čutijo, da jim je rinoplastika izbrisala del identitete in korenin, priznavajo, da bi se danes odločili drugače. Ne nujno zaradi videza, temveč zaradi osebne rasti in drugačnega pogleda nase.

Nos ni le estetski element, temveč del identitete, zato lahko po posegu nekateri občutijo razkorak med videzom in tem, kako se doživljajo. Rinoplastika je ena od operacij, ki prinaša največ estetskih sprememb, saj lahko povsem spremeni videz obraza – tudi kadar ne gre za etnično rinoplastiko. Prav zato se nekateri zanjo kasneje premislijo, kar potrjuje tudi izkušnja Bella Hadid.

