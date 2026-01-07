"Toliko nesreče, kot nas spremlja letos, je v reprezentanci res še nikoli nismo imeli. Težko karkoli rečem," je po slabih novicah iz Ljubljane, kjer je Vlah opravil pregled z magnetno resonanco, v izjavi za RZS dejal selektor Uroš Zorman in dodal: "Po pregledu je pri Aleksu prišlo do najhujšega. Počivati bo moral najmanj dva ali tri tedne, kar pomeni, da je za nastop v reprezentančnem dresu na Evropskem prvenstvu izgubljen. Smola, škoda. Res nas je ta dogodek kar malo presekal."