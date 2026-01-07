Sreda, 7. 1. 2026, 14.04
6 minut
Poškodba je prehuda
Slovenci na EP brez Aleksa Vlaha, na pomoč prihaja Borut Mačkovšek
Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na evropskem prvenstvu zaigrala brez enega svojih najboljši posameznikov Aleksa Vlaha, ki ima poškodovano stegensko mišico. Ekipi se bo v Franciji pridružil Borut Mačkovšek.
"Toliko nesreče, kot nas spremlja letos, je v reprezentanci res še nikoli nismo imeli. Težko karkoli rečem," je po slabih novicah iz Ljubljane, kjer je Vlah opravil pregled z magnetno resonanco, v izjavi za RZS dejal selektor Uroš Zorman in dodal: "Po pregledu je pri Aleksu prišlo do najhujšega. Počivati bo moral najmanj dva ali tri tedne, kar pomeni, da je za nastop v reprezentančnem dresu na Evropskem prvenstvu izgubljen. Smola, škoda. Res nas je ta dogodek kar malo presekal."