Slovenci po Hrvaški v Beogradu proti še eni evropski velesili

Slovensko vaterpolsko reprezentanco čaka danes v Beogradu druga tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Ob 15.15 uri se bo udarila z Grčijo, ki je v prvem krogu kar z 20:6 nadigrala Gruzijo. Slednja se bo pred tem pomerila s Hrvaško, ki je v uvodnem nastopu prepričljivo odpravila Slovenijo (20:4).

Slovenske vaterpoliste čaka danes na evropskem prvenstvu nov težak nasprotnik. Po porazu s 4:20 proti Hrvaški se bodo udarili z Grčijo, ki spada med velesile evropskega vaterpola, a si na evropskem prvenstvu še ni priigrala nobene medalje. Vseeno je v zadnjih letih dosegla nekaj odmevnih uspehov. Na olimpijskih igrah v Tokiu je bila druga, na lanskoletnem svetovnem prvenstvu pa tretja.

Slovenija in Grčija sta se na EP pomerili trikrat. Vselej so zmagali Grki. Boljši so bili v Firencah leta 1999, v Kranju 2003 in Beogradu 2006. "Igramo z Grčijo, ki velja za vaterpolsko velesilo. Pripravljali smo se po najboljših močeh, delali smo analizo, ostajamo motivirani - dali bomo svoj maksimum," pred srečanjem sporoča Nikola Miletić (AVK Branik Maribor).

Za konec skupinskega dela čaka slovenske vaterpoliste v četrtek še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje.

Po prvem delu se bodo zadnjeuvrščene ekipe merile za razvrstitev od 13. do 16. mesta, preostalih 12 pa bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh bosta po dve najboljši šli v polfinale. Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.