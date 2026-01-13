Torek, 13. 1. 2026, 11.05
Vaterpolo, Beograd, evropsko prvenstvo, 4. dan
Slovenci po Hrvaški v Beogradu proti še eni evropski velesili
Slovensko vaterpolsko reprezentanco čaka danes v Beogradu druga tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Ob 15.15 uri se bo udarila z Grčijo, ki je v prvem krogu kar z 20:6 nadigrala Gruzijo. Slednja se bo pred tem pomerila s Hrvaško, ki je v uvodnem nastopu prepričljivo odpravila Slovenijo (20:4).
Slovenske vaterpoliste čaka danes na evropskem prvenstvu nov težak nasprotnik. Po porazu s 4:20 proti Hrvaški se bodo udarili z Grčijo, ki spada med velesile evropskega vaterpola, a si na evropskem prvenstvu še ni priigrala nobene medalje. Vseeno je v zadnjih letih dosegla nekaj odmevnih uspehov. Na olimpijskih igrah v Tokiu je bila druga, na lanskoletnem svetovnem prvenstvu pa tretja.
Slovenija in Grčija sta se na EP pomerili trikrat. Vselej so zmagali Grki. Boljši so bili v Firencah leta 1999, v Kranju 2003 in Beogradu 2006. "Igramo z Grčijo, ki velja za vaterpolsko velesilo. Pripravljali smo se po najboljših močeh, delali smo analizo, ostajamo motivirani - dali bomo svoj maksimum," pred srečanjem sporoča Nikola Miletić (AVK Branik Maribor).
Za konec skupinskega dela čaka slovenske vaterpoliste v četrtek še tekma z Gruzijci, na kateri naj bi imeli največ možnosti za presenečenje.
Po prvem delu se bodo zadnjeuvrščene ekipe merile za razvrstitev od 13. do 16. mesta, preostalih 12 pa bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh bosta po dve najboljši šli v polfinale. Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.
Skupina A:
- sobota, 10. januar:
Francija : Madžarska 7:15 (1:4, 4:6, 0:2, 2:3)
Malta : Črna gora 12:21 (5:6, 0:5, 4:5, 3:5)
- ponedeljek, 12. januar:
Malta : Francija 13:22 (4:6, 2:5, 3:6, 4:5)
Madžarska : Črna gora 13:10 (4:3, 4:1, 3:1, 2:5)
- sreda, 14. januar:
12.30 Malta - Madžarska
18.00 Francija - Črna gora
Skupina B:
- nedelja, 11. januar:
Slovenija : Hrvaška 4:20 (1:3, 1:5, 1:7, 1:5)
Grčija : Gruzija 20:6 (3:0, 9:2, 3:2, 5:2)
- torek, 13. januar:
12.45 Gruzija - Hrvaška
15.15 Slovenija - Grčija
- četrtek, 15. januar:
18.00 Slovenija - Gruzija
20.30 Grčija - Hrvaška
Skupina C:
- sobota, 10. januar:
Izrael : Španija 3:28 (0:9, 3:6, 0:6, 0:7)
Nizozemska : Srbija 16:18 (5:4, 3:2, 2:3, 3:4) - kazenski streli
- ponedeljek, 12. januar:
Nizozemska : Izrael 19:11 (4:3, 5:0, 5:5, 5:3)
Španija : Srbija 11:12 (3:3, 2:3, 2:3, 4:3)
- sreda, 14. januar:
15.15 Nizozemska - Španija
20.30 Izrael - Srbija
Skupina D:
- nedelja, 11. januar:
Turčija : Italija 8:19 (1:7, 2:4, 3:4, 2:4)
Romunija : Slovaška 16:8 (5:3, 4:2, 2:0, 5:3)
- torek, 13. januar:
18.00 Slovaška - Italija
20.30 Romunija - Turčija
- četrtek, 12. januar:
12.45 Turčija - Slovaška
15.15 Romunija- Italija