Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
16.15

Osveženo pred

7 minut

Tyler Herro Miami Heat Dallas Mavericks Liga NBA

Liga NBA, 24. november

Dobra novica za Miami pred tekmo z Dallasom

Avtor:
M. P.

Tyler Herro Miami Heat | Tyler Herro se vrača v postavo Miamija. | Foto Guliverimage

Tyler Herro se vrača v postavo Miamija.

Foto: Guliverimage

Dobra novica za Miami Heat pred ponedeljkovo tekmo z Dallas Mavericks: na parket se vrača Tyler Herro, njihov najboljši strelec iz prejšnje sezone. Imel je poškodovan gleženj. A tudi brez njega je Miami na začetku nove sezone zelo dober.

Če ne bo posebnosti, bo Tyler Herro v noči na torek odigral prvo tekmo sezone. Z levo nogo je imel težave že v pretekli sezoni. Ko si je poleti poškodoval gleženj, so se odločili za operacijo. Operiran je bil sredi septembra. 

Miami Heat so sezono tudi brez njega začeli uspešno. Imajo 11 zmag in šest porazov, trenutno pa so v nizu štirih zmag. S povprečjem 124,9 točke na tekmo so celo najboljša napadalna ekipa lige – pa je bil v prejšnji sezoni prav Herro njihov najboljši strelec. Povprečno je dosegal 23,9 točke na tekmo in imel še 5,5 asistence in 5,2 skoka. V njegovi odsotnosti je veliko prispeval Norman Powell (24,9 točke na tekmo).

Tekma Dallasa v Miamiju je ena od desetih v noči na torek. Ekipa s Floride je seveda favorit, nasprotnik iz Teksasa je pri vsega petih zmagah in ima kar 13 porazov.

Luko Dončića naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko Los Angeles Lakers čaka mestni derbi z Los Angeles Clippers.

Liga NBA, 24. november:

Lestvica

Tyler Herro Miami Heat Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA
