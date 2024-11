Asiago še podaljšal negativni niz Olimpije

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana, ki se jim bo prihodnji teden pridružila odmevna okrepitev Nick Bonino, so na gostovanju pri Asiagu v oslabljeni zasedbi (pogrešajo Kala Kerbashiana, Žigo Panceta, Rudolfa Červenyja in zdaj še kapetana Žigo Pavlina) izgubili s 3:5 in niz porazov podaljšali na štiri.

Ljubljančani so nazadnje v regionalnem tekmovanju v petek doma izgubili proti ekipi Steinbach Black Wings Linz, danes pa na gostovanju pri Asiagu zabeležili četrti zaporedni poraz. Za Olimpijo je to deveti letošnji poraz v ligi ICEHL. Olimpija je po 19 tekmah zbrala 28 točk in po današnjem porazu ostaja na sedmem mestu lestvice. Asiago je prišel do sedme zmage, vseeno pa je ostal 11.

Domači hokejisti so tekmo bolje začeli in si pripravili nekaj več priložnosti, a so Ljubljančani prvi zatresli mrežo tekmeca. Zmaje je po slabih 15 minutah igre v vodstvo popeljal Rok Kapel. Nato pa črna minuta in pol Olimpije.

Hokejisti Asiaga so se hitro pobrali in v razmaku minute in 21 sekund zabili kar trikrat. Le slabo minuto po zaostanku je izenačil Bryce Misley, 18 sekund zatem pa je za vodstvo Asiaga zadel Luke Moncada. Nekaj trenutkov pozneje je plošček za hrbet Lukaša Horaka poslal še Matteo Gennaro za prednost dveh golov domačih ob koncu uvodne tretjine.

V drugi tretjini si je slovenska zasedba pripravila več strelov kot domači, predvsem v prvi polovici, a priložnosti ni izkoristila. Sredi tretjine je sicer Miha Zajc znižal na 2:3, a so domači v sklepno tretjino odnesli dva gola naskoka, saj je dve minuti pred odmorom zadel Jose Antonio Magnabosco Aguirre.

V zadnji tretjini je Randal John Gazzola (47.) prednost povišal na 5:2 in tekmo bolj ali manj odločil. Sredi zadnje tretjine je za Olimpijo sicer zadel še Robert Sabolič, ko so zmaji unovčili igro z igralcem več na ledu.

Ljubljančani bodo naslednjo tekmo odigrali v sredo, ko bodo gostovali pri ekipi Graz99ers. V petek pa bodo doma gostili Salzburg, proti kateremu si trener Antti Karhula želi, da bi že zaigral ameriški centralni napadalec Nick Bonino.

