Olimpija na Dunaju do pomembne zmage

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v petek doma z zmago po kazenskih strelih nad prvakom Salzburgom prekinili niz petih porazov, v nedeljo pa na Dunaju dosegli pomembno zmago (1:3). Mrežo domačih je načel Marcel Mahkovec, vodstvo je zvišal Miha Zajc, končni rezultat pa je v zadnji minuti, ko so Dunajčani poskušali brez vratarja, postavil Alexandre Lavoie, ki je pred tem dvakrat podal. Znova se je izkazal Lukaš Horak, ubranil je tudi kazenski strel domačih. Zmaji, ki ostajajo sedmi, bodo naslednje tri tekme igrali v gosteh. Prvo v sredo pri trenutno drugemu Fehervar AV19, ko naj bi za Olimpijo prvič zaigral tudi Nick Bonino.

Ljubljanski hokejisti so v petek z zmago po kazenskih strelih proti Salzburgu končali najdaljši niz neuspehov v sezoni, ko so izgubili pet tekem. Danes so dosegli novo zmago, v gosteh so premagali Dunajčane. Na lestvici so še ostali na sedmem mestu, ki ne prinaša neposredne uvrstitve v končnico, za Celovčani imajo štiri točke zaostanka.

Po dokaj izenačenem prvem delu tekme na Dunaju so si prednost priborili gostje. V 33. minuti so imeli domači drugič na tekmi na ledu igralca manj, kar je izkoristil Marcel Mahkovec in prvič premagal Peytona Jonesa. Dobro igro so zeleno-beli prenesli tudi v zadnjo tretjino. Že v 43. minuti so vodstvo povišali, po podaji Alexandra Lavoieja je v polno zadel Miha Zajc.

Alexandre Lavoie je sodeloval pri vseh treh golih. Foto: Aleš Fevžer

So pa nato domači vendarle znižali. Imeli so dve zaporedni prednosti igralca več, prvo so Ljubljančani prestali brez prejetega zadetka, ob drugi pa je Lukaš Horak prvič na tekmi klonil.

A se je ljubljanski vratar nato izkazal v 54. minuti. Pred tem je Arvin Atwal s prekrškom preprečil prodor Bretta Kempa, toda kazenski strel je vratar ljubljanske ekipe ubranil in ostalo je pri vodstvu gostov. Vienna je v zadnjih dveh minutah poskušala izenačiti še brez vratarja, kar pa so gostje kaznovali; na prazen gol je zadel Lavoie, podajalec pri golu pa je bil tudi Horak, ki se je tako v statistko, ob 32 obrambah, vpisal tudi s to prvino.

Lukaš Horak se je znova izkazal, ubranil je kazenski strel in podal pri zadnjem golu. Foto: Leo Vymlatil

Tekma na Dunaju je bila prva v seriji štirih gostovanj za zmaje. Prihodnji teden bodo 4. decembra igrali pri drugouvrščenem Fehervarju, 6. decembra v Beljaku in 8. decembra še pri vodilnem Bolzanu.

Konec zmagovitega niza Linza, trije goli Kuralta

Prvak Salzburg je doma končal sijajen niz osmih zmag Linza (Ken Ograjenšek, Luka Maver), rdeči biki so zmagali s 5:2. Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc - okreva po operaciji) je s 3:1 premagal Asiago.

V soboto je blestel Anže Kuralt, ki je s soigralci Fehervar AV19 s kar 7:1 odpravil Innsbruck. Slovenski napadalec je k zmagi prispeval nov hat-trick. Madžarsko moštvo ostaja drugo. Vodilni Bolzano je s 3:2 strl Gradec Roka Tičarja, Beljak pa z istim rezultatom Pioneers Vorarlberg.

ICEHL, 30. november in 1. december:

Lestvica:

