Zmaji v Gradcu za prekinitev črnega niza

Hokejisti Olimpije bodo zvečer (18.30) gostovali pri Gradcu, kjer se bodo poskušali izogniti petemu zaporednemu porazu v ligi ICEHL, s katerim bi se še oddaljili od mest, ki vodijo neposredno v končnico. V postavo se vrača Kale Kerbashian, medtem ko bosta Žiga Pance in Rudolf Červeny najverjetneje odsotna še več tednov, kapetan Žiga Pavlin pa je v petek utrpel poškodbo, ki ga bo z ledenih ploskev oddaljila za dolgo obdobje.

Trener Olimpije Antti Karhula sicer verjame, da se bo 39-letni Pavlin tekmovalno še vrnil na led, a je trenutno dejstvo, da ima Finec za nocojšnji spopad z Gradcem na voljo okrnjeno zasedbo. Priznava tudi, da so se zmaji znašli v začaranem krogu, v katerem še iščejo odgovor, kakšna ekipa želijo biti na dolgi rok. Opozarja, da si ne smejo še enkrat privoščiti pristopa z nedeljske tekme, ko so v Asiago prispeli praktično z belo zastavo v rokah.

Tudi Gradec, ki je sicer izgubil zadnji dve tekmi s Fehervarjem in KAC, bo za Ljubljančane trd zalogaj, ekipa iz avstrijske Štajerske trenutno zaseda četrto mesto na lestvici, na računu ima 35 točk, prav toliko kot Salzburg, ki pa je odigral dve tekmi manj. Rdeče bike danes čaka spopad z zadnjeuvrščenim Vorarlbergom.

Težko delo čaka tudi slovenska legionarja Luko Mavra in Kena Ograjenška, ki z Linzem gostujeta pri vodilnem Fehervarju Anžeta Kuralta. A Linz je trenutno najbolj vroča ekipa lige in se v Szekesfehervar podaja po že sedmo zaporedno zmago. Jan Muršak in Luka Gomboc s KAC gostujeta v Innsbrucku.

V petek Olimpijo čaka domača tekma z branilci naslova prvaka Salzburžani, trener Karhula upa, da se bo lahko v Hali Tivoli navijačem že lahko predstavila tudi velika okrepitev, v ligi NHL prekaljeni Američan Nick Bonino.

