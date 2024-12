Innsbruck na tekmi z dobrodelno noto poglobil krizo Olimpije

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v petek gostili zadnjeuvrščeni Pioneers Vorarlberg, vodili z 2:0, na koncu pa po preobratu izgubili po izvajanju kazenskih strelov z 2:3. Še slabše se jim je godil dan pozneje, ko so se v Tivoliju merili s predzadnjim Innsbruckom in izgubili z visoko razliko (2:6). Zmaji so zapadli v črno serijo, saj je bil to že njihov peti zaporedni poraz. Tekma je imela dobrodelno noto. Klub je priredil Teddy Bear Toss, na katerem so obiskovalci ob prvem zadetku domače ekipe na led vrgli plišaste igračke. Te bodo podarili Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto, ki bo z njimi obogatilo praznike otrokom v stiski. Plišaste igračke so na razočaranje navijačev Olimpije poletele šele po visokem zaostanku 0:3.