Hud udarec za Jeseničane, ki obračajo nov list

"V preteklih dneh pa nas je družba SIJ Acroni, ki je del Skupine SIJ, obvestila, da je sprejela zahtevno odločitev o prekinitvi sponzorskega sodelovanja s hokejskim klubom HDD SIJ Acroni Jesenice po koncu sezone 2024/2025. K reševanju številnih težav, s katerimi se soočamo v klubu, smo dolgo pristopali partnersko in kljubovali različnim izzivom, v zadnjem času pa so ti izzivi prerasli naše skupne zmožnosti. Znova so nas seznanili, da že dlje časa delujejo v izjemno zahtevnih poslovnih okoliščinah na evropskem jeklarskem trgu, kar je botrovalo k dokončni težki odločitvi, da se umaknejo kot pokrovitelj," so v izjavi za javnost med drugim zapisali pri HDD Jesenice.

Družba SIJ Acroni je v preteklih letih zagotovila pomembno podporo klubu z vlaganjem v razvoj hokeja in lokalno skupnost, kar je pripomoglo k številnim športnim dosežkom. Podpora SIJ Acronija je omogočila razvoj kluba po njegovi vnovični vzpostavitvi leta 2014 ter prispevala k razvoju hokejske tradicije na Jesenicah, kar je bilo ključnega pomena za številne igralce, navijače in sledilce kluba po vsej Sloveniji.

"Čutimo se odgovorni, da nadaljujemo jeseniško hokejsko zgodbo, tudi iz spoštovanja do vsega, kar so jeseniški železarji v preteklosti vložili v jeseniški hokej, zato se bomo trudili, da Jesenice ostanejo v svetu poznane po jeklarstvu in hokeju," so še zapisali Jeseničani, ki obračajo nov list.

Na Jesenicah se bodo trudili, da za prihodnjo sezono pridobijo nove pokrovitelje in novega generalnega pokrovitelja, osvežijo in okrepijo vodstvo, ki mu bo s svežim zagonom uspelo slediti uspehom ekipe in bo klubu pomagalo vzpostaviti jasno vizijo ter ustrezno organizacijo in stabilnost v finančnem poslovanju, hkrati pa bodo še naprej nastopali v ligi AHL.

"Vsi, ki želite biti del zgodbe jeseniškega hokeja, ste lepo vabljeni, da se nam pridružite, kajti le enotni in povezani bomo zmogli prebroditi težke čase in doseči nove uspehe!" so še zapisali pri HDD Jesenice.

