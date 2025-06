Uvodna tekma finala lige NHL je postregla z izjemno tesnim obračunom lanskih finalistov Edmonton Oilers in Florida Panthers. Branilci naslova s Floride so v Kanadi zapravili vodstvo s 3:1, za zmago Edmontona je v podaljšku zadel nemški zvezdnik Leon Draisaitl.

Obračun v dvorani Rogers Place se je začel povsem po željah domačih navijačev. Ti so že po dobri minuti videli zadetek Leona Draisaitla in hitro vodstvo Edmonton Oilers. Rezultat je vztrajal do 11. minute, ko je Sam Bennett izenačil, Brad Marchand pa manj kot dve minuti pozneje zadel za vodstvo Panterjev, ki so izkoristili drugo številčno prednost.

Če je prva tretjina po številu strelov pripadla domačim, so imeli v drugi več od igre gostje, ki so v začetku druge tretjine z drugim golom Bennetta zvišali na 1:3. Viktor Arvidsson je Edmonton z golom vrnil v igro. V tretji tretjini, v kateri je kanadsko moštvo prevladovalo, je Mattias Ekholm izenačil, rezultat pa se vse do konca rednega dela ni več spremenil.

Florida Panthers so zapravili vodstvo s 3:1. Foto: Reuters

Sledil je podaljšek. In ko je že kazalo, da tudi po prvem podaljšku ne bo zmagovalca, se je Edmontonu ponudila priložnost za gol z igralcem več. Izkoristil jo je pol minute pred koncem podaljšanje igre, ko je Connor McDavid plošček pospravil do Draisaitla, ta pa s strelom iz prve za hrbet Sergeja Bobrovskega, ki je sicer zaustavil 42 strelov. Na drugi strani je Stuart Skinner zaustavil 29 strelov Floride.

Zadetek Draisaitla za zmago:

LEON DRAISAITL WINS GAME 1 IN @ENERGIZER OVERTIME FOR THE EDMONTON OILERS‼️ #StanleyCup pic.twitter.com/sFdPUR6WcP — NHL (@NHL) June 5, 2025

Edmonton je tako serijo na štiri zmage začel uspešno, tudi drugo tekmo bodo v petek igrali doma.

Bodo navijači Edmontona po letu 1990 dočakali Stanleyjev pokal? Foto: Reuters

Florida Panthers so lani po sedmih tekmah prišli do prvega Stanleyjevega pokala, Edmonton jih je do zdaj osvojil pet. A zadnji ima dolgo brado, kanadskemu kolektivu je zadnjič uspelo leta 1990.

Liga NHL, 4. junij, finale:

Finale:

Edmonton Oilers – Florida Panthers /1:0/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

