Zaključni plošček za Edmonton

V hokejski ligi NHL bi lahko do petkovega jutra po slovenskem času že dobili drugega finalista. Na peti tekmi finala zahodne konference se bosta namreč v Teksasu pomerili moštvi Dallas Start in Edmonton Oilers. Kanadčani vodijo s 3:1 v zmagah, s četrto bi se tako že uvrstili v veliki finale, v katerem tekmeca že čakajo branilci naslova Florida Panthers. Že lani sta se za Stanleyjev pokal pomerila Florida in Edmonton.