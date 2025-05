Hokejisti Edmonton Oilers so na četrti tekmi konferenčnega finala s 4:1 premagali Dallas Stars in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. Z istim izkupičkom proti Carolina Hurricanes vodi Florida Panthers, tako da vse bolj diši po tem, da bi se za Stanleyjev pokal lahko znova potegovala lanska finalista.

Kanadsko moštvo je na domačem ledu povedlo v 12. minuti, ko je izkoristilo igralca več, pod vodilni gol pa se je podpisal nemški zvezdnik Leon Draisaitl. Gostom je v 27. minuti, prav tako bo power-playu, uspelo izenačiti, a je bil na koncu Jason Robertson edini, ki mu je uspelo premagati razpoloženega Stuarta Skinnerja (28 obramb).

Izenačenje ni trajalo dolgo, Corey Perry je kaj hitro zadel za novo vodstvo Edmontona. Znova so odločali t. i. special teamsi, saj so domači znova zadeli ob številčni prednosti. Dallas se je ob koncu srečanja v lov za izenačenjem podal brez vratarja, a se mu načrti niso izšli. Kasperi Kapanen in Adam Henrique sta poslala ploščka v prazen gol za zmago Edmonton Oilers s 4:1.

Kasperi Kapanen je plošček poslal v prazen gol za 3:1. Foto: Reuters

Naftarji so v seriji na štiri zmage povedli s 3:1, tako da Dallas ob vrnitvi v domačo dvorano za podaljšanje sezone nujno potrebuje zmago. Če te ne bo, se bo Edmonton že uvrstil v finale.

Na vzhodu so zmago od finala oddaljeni branilci naslova Florida Panthers. Bomo videli ponovitev lanskega finala?

Liga NHL, 27. maj, konferenčni finale: