Hokejisti Floride so prvi finalisti lige NHL. Branilci naslova bodo tudi letos nastopili v velikem finalu. V konferenčnem finalu so izločili Carolino s 4:1 v zmagah. Panterji so bili na peti tekmi na gostovanju v Lenovo Centru boljši s 5:3.

V ligi NHL vse bolj diši po ponovitvi finala iz pretekle sezone. Florida Panthers so se že uvrstili v veliki finale, na dobri poti pa so tudi Edmonton Oilers, ki proti Dallasu vodijo v zmagah s 3:1.

Foto: Reuters

Panterji so doslej igrali trikrat v finalu NHL, zmagali so le lani, ko so po sedmih tekmah ugnali Edmonton. Leta 2023 so jih po petih tekmah premagali igralci Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche pa so bili boljši leta 1996.

Foto: Reuters

Liga NHL, 28. maj, konferenčni finale: