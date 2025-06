Edmonton Oilers so si nastop v novem velikem finalu priborili po zmagi proti Dallas Stars. Tako kot lani imajo tudi to sezono spet priložnost, da postanejo prva kanadska ekipa z lovoriko v ligi po že precej oddaljenem letu 1993, ko je zmagala zasedba Montreal Canadiens.

Naftarji so pot do velikega finala začeli kot tretji v pacifiški skupini po rednem delu, v končnici pa najprej premagali Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, nato pa še Vegas in Dallas.

Florida je redni del končala kot tretja v atlantski skupini, v končnici pa premagala Tampo, Toronto in Carolino.

V prejšnji sezoni je Florida - njena uvrstitev v veliki finale je sicer že tretja zaporedna - na koncu slavila s 4:3 v zmagah in tako prvič v zgodovini prišla do prestižnega Stanleyjevega pokala.

Foto: Guliverimage

Edmonton je bil do lani nazadnje v finalu leta 2006, lovoriko pa je osvojil zadnjič leta 1990. Pred tem je bila kanadska ekipa najboljša v NHL še v letih 1984, 1985, 1987 in 1988.

Pred lanskim nastopom Edmontona v finalu so imeli že nekateri drugi kanadski klubi priložnost, da končajo sušo pri glavni lovoriki sezone v NHL. A niso bili uspešni ne Vancouver (1994 in 2011) ne Calgary (2004) ne Ottawa (2007) in tudi ne Montreal leta 2021.

V zgodovini lige se je zdaj 12. zgodilo, da sta dve isti ekipi v zaporednih finalnih dvobojih. Preden sta za to poskrbela Edmonton in Florida, je bil podoben dvojni finalni spored v letih 2008 in 2009, takrat je najprej slavil Detroit, leto pozneje pa Pittsburgh.

Pri Edmontonu upajo, da bo letos razplet podoben, torej da bo v dveh zaporednih letih slavila enkrat ena, nato pa druga ekipa. Tudi sami imajo namreč podobno zgodovinsko izkušnjo v letih 1983 in 1984, ko so se merili z New York Islanders ter bili prvič neuspešni, drugič pa so slavili.

Pri Edmontonu upajo, da bo letos razplet podoben, torej da bo v dveh zaporednih letih slavila enkrat ena, nato pa druga ekipa. Tudi sami imajo namreč podobno zgodovinsko izkušnjo v letih 1983 in 1984, ko so se merili z New York Islanders ter bili prvič neuspešni, drugič pa so slavili. Foto: Reuters

Florida pa bo lovila drugačen dvojček; v ameriški ekipi upajo, da se bodo kot zmagovalci Stanleyjevega pokala v dveh zaporednih sezonah pridružili dvema ekipama, ki jima je to uspelo v tem tisočletju. Pittsburghu v letih 2016 in 2017, Tampi pa leta 2020 in 2021.

V velikem finalu bosta ekipi igrali na štiri zmage, prvi dve tekmi bo gostil Edmonton v noči na četrtek in soboto. Tekmeca se bosta nato preselila na Florido, kjer bosta tekmi v noči na torek, 10. junija, in na četrtek, 12. junija. Če pa zmagovalca še ne bo, so termini še v noči na soboto, 14. junija, v Kanadi, v noči na torek, 17. junija, na Floridi in zadnji možen termin za konec sezone v noči na soboto, 20. junija, v Edmontonu.