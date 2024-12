Jeseničani bodo niz zmag poskušali podaljšati na derbiju, Celjani želijo prekinitev črne serije

Slovenska predstavnika v Alpski ligi bosta pred ponedeljkovim medsebojnim dvobojem danes oba gostovala. Drugi Jeseničani se bodo na derbiju kroga merili z vodilnim Zell am See-jem, ki ga s trenerske klopi vodi nekdanji trener železarjev Marcel Rodman. Gostitelji imajo na računu eno tekmo in tri točke več od jeseniške zasedbe, ki bo poskušala vknjižiti šesto zaporedno alpsko zmago. Deseti Celjani so zapadli v črno decembrsko serijo, niz petih porazov bodo poskušali končati pri trenutno četrtem Kitzbühlu. Zadnjo tekmo v letu bodo ekipe Alpske lige odigrale v ponedeljek, ko bodo Celjani gostili Jeseničane.