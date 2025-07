Pred kolesarji na Dirki po Franciji je prvi od dveh posamičnih kronometrov na 112. izvedbi Dirke po Franciji. 33 kilometrov dolga z 200 višinskimi metri bi na papirju morala najbolj ustrezati svetovnemu in olimpijskemu prvaku v vožnji na čas Remcu Evenepoelu (start ob 16.44) , ki verjame, da lahko nadomesti 58 sekund zaostanka za vodilnim in danes obleče rumeno majico. Kronometer bo tudi pomemben pokazatelj razmerij moči med glavnima favoritoma za skupno zmago Tadejem Pogačarjem (start ob 16.58), ki bo vozil v pikčasti majici, in Jonasom Vingegaardom (16.56), dan pa bo izjemno pomemben tudi za Primoža Rogliča (start ob 16.36), ki na letošnjem Touru še ni pokazal vsega, kar zmore.

Kronometer bo ob 13.05 odprl Kazahstanec Jevgenij Fedorov (XDS Astana Team), ki po štirih etapah zaseda zadnje mesto v skupnem seštevku Dirke po Franciji. Prvi od Slovencev se bo s startne rampe zapeljal Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) ob 13.48, 15 minut kasneje pa bo startal Luka Mezgec (Jayco Alula).

Profil 5. etape (ravninski kronometer)

Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe), ki je že včeraj priznal, da bi traso sam zrisal drugače, a obljubil, da bo pokazal vse, kar zmore, se bo na traso podal ob 16.36, Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG), ki je že včeraj napovedal, da bo "treba na vse ali nič, od starta do cilja, saj se s kronometrom začenja boj za skupno razvrstitev", in poudaril, da bo "proti Remcu, Vingegaardu in Primožu zelo težko", bo svoj boj z uro začel ob 16.58. Dve minuti pozneje bo na startni rampi še vodilni na Touru Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck).

Pogačar bo kronometer odpeljal v pikčastem dresu vodilnega na gorskih ciljih in ne v dresu svoje ekipe. Foto: Guliverimage

Startni časi favoritov (kronometer, 33 km): 13:49:00 Edoardo Affini ( Visma | Lease a Bike) 15:06:00 Tobias Foss (Ineos Grenadiers) 15:58:30 Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) 16:36:00 Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe) 16:44:00 Remco Evenepoel ( Soudal Quick-Step) 16:46:00 Joao Almeida (UAE Emirates - XRG) 16:54:00 Matteo Jorgenson ( Visma | Lease a Bike) 16:56:00 Jonas Vingegaard ( Visma | Lease a Bike) 16:58:00 TadejPogačar (UAE Emirates - XRG)

Glavni favorit je svetovni in olimpijski prvak Evenepoel

Glavni favorit za etapno zmago je Belgijec Remco Evenepoel (Soudal -QuickStep), ki v skupnem seštevku z 58 sekundami zaostanka zaseda 9. mesto. Včeraj je bil po etapi dobro razpoložen in je optimistično napovedal, da mu je trasa pisana na kožo, in verjame, da lahko nadoknadi zaostanek do rumene majice. Samozavest je bržkone črpal tudi iz predstave na letošnjem Kriteriju po Dofineji, ko je v zgolj 17 kilometrov dolgi vožnji na čas proti Pogačarju pridobil kar 49 sekund.

Med kandidati za najvišja mesta bo poleg Pogačarja tudi Roglič, ki je po štirih etapah z zaostankom minute in 27 sekund v skupnem seštevku na 13. mestu. Maja je na italijanskem Giru v kronometru druge etape za las zaostal le za britanskim specialistom za to disciplino Joshuo Tarlingom.

Tudi v dresu organizatorja bo Pogačar užival



Tadej Pogačar bo danes kot vodilni v seštevku najboljšega na gorskih ciljih na kronometru vozil v pikčastem dresu. V nasprotju s tistimi, ki menijo, da bi bilo zanj bolje, da bi tekmoval v vrhunskem dresu svoje ekipe, ki je optimizirano potankosti in ga je vajen, Pogačar ne vidi težave v tem, da bo nosil dres, ki mu ga bo priskrbel organizator. Tadej Pogačar bo danes kot vodilni v seštevku najboljšega na gorskih ciljih na kronometru vozil v pikčastem dresu. V nasprotju s tistimi, ki menijo, da bi bilo zanj bolje, da bi tekmoval v vrhunskem dresu svoje ekipe, ki je optimizirano potankosti in ga je vajen, Pogačar ne vidi težave v tem, da bo nosil dres, ki mu ga bo priskrbel organizator. "Res je, da je pri kronometru najbolj pomembna oprema, vendar nismo v Formuli ena, ampak v kolesarstvu. Če želiš doseči dober rezultat, moraš imeti dobre noge. Bomo videli. Mislim, da bom užival v pikčastem dresu, tudi če bo to na kronometru," je Pogačar včeraj v izjavi za dansko televizijo TV 2 Sport zavrnil negativno mnenje glede dresa.

Na vrh skupnega seštevka se bo prav gotovo poskusil prebiti tudi danski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), prav tako odličen kronometrist, ki še posebej na Touru vožnjo na čas vedno odpelje fenomenalno. Spomnimo se samo 16. etape Toura leta 2023, ko je na dobrih 22 kilometrih dolgi trasi od Passyja do Comblouxa Pogačarja ugnal za kar minuto in 38 sekund. Danec je v skupnem seštevku na tretjem mestu, za Pogačarjem in van der Poelom zaostaja osem sekund. Startal bo ob 16:56.

