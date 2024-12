Olimpija še do tretje zaporedne zmage

Prvi so v Brinicu zadeli domači, ko je v 12. minuti Lukaša Horaka premagal Davide Conci, nato pa so vajeti prevzeli zmaji in z zadetki Aljoše Crnoviča (15. minuta), Jake Sodje (18.) in Rudolfa Červenyja (19.) po prvi tretjini vodili s 3:1. Austin Osmanski je v peti minuti druge tretjine znižal zaostanek. V drugi minuti zadnje tretjine so domači izkoristili igralca več na ledu (izključen je bil Nick Bonino) in z zadetkom Matthiasa Mantingerja izenačili na 3:3. V 53. minuti so "power-play" izkoristili Ljubljančani, za novo vodstvo zmajev pa je zadel Nik Simšič. Takoj zatem je bil izključen Bine Mašič in domači so izenačili, strelec pa je bil Brett Findlay. Redni del tekme se je končal z nedoločenih 4:4. V podaljšku so zmaji za nov gol potrebovali le 34 sekund, za zmago je po podaji Roberta Saboliča zadel Kale Kerbashian.

Olimpija, ki jo z mesta glavnega trenerja začasno vodi Andrej Tavželj, bo zadnjo tekmo leta odigrala v ponedeljek, ko bo na domačem ledu palice prekrižala s sosedom na lestvici, Dunajem.

Ta je danes s 3:0 zmagal na gostovanju pri še vedno vodilnem klubu Fehervar AV19, ki zaradi poškodbe ni mogel računati na slovenskega napadalca Anžeta Kuralta.

Gradec (Rok Tičar) je s 5:2 premagal Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver), Beljak je niz zmag podaljšal v Innsbrucku, prvak Salzburg je doma z 1:6 klonil proti Vorarlberg, Asiago pa gosti Bolzano.

