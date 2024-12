Črna rezultatska serija po novembrskem premoru je preteklo soboto z mesta glavnega trenerja HK Olimpija Ljubljana odnesla Anttija Karhule, ob katerem je Andrej Tavželj deloval kot pomočnik trenerja.

Po slovesu od Finca se je začasno prelevil v glavnega trenerja, kar ni bilo prvič v tej sezoni. Ko pa bo vodstvo Olimpije naznanilo novega "šefa" trenerskega štaba, se bo 40-letnik znova vrnil v funkcijo pomočnika trenerja. In prav je tako, pravi Tavželj, ki je v zadnjih dneh iz prve roke spoznal, kaj trenerstvo je.

"Upi je predvsem en zelo dober človek," o Anttiju Karhuli, ki se je moral pred dnevi posloviti z mesta glavnega trenerja, pravi Tavželj. Foto: Aleš Fevžer "Upi je predvsem en zelo dober človek. Bilo je težko, mislim, da je tudi sam čutil, da se bodo nekaj zgodilo, če ne bo prišlo do izboljšanja rezultatov. Mislim, da je bilo takrat najtežje obema, ker se je pritisk stopnjeval. Želiš pomagati glavnemu trenerju, ampak ne gre. Najbolj mi je žal, ko s človekom preživiš ogromno časa, po cele dneve, potem pa mora oditi. Zdaj sem se iz prve roke naučil, kaj pomeni trenerstvo," je po zadnji tekmi, ko je Olimpija prekinila niz sedmih zmag, novinarjem dejal Tavželj, ki Karhulo zelo spoštuje, z njim je stkal pristno vez, zaradi česar ne želi komentirati, ali bi težavam lahko botrovalo dejstvo, da je bil kot trener "premehek", da naj bi imel premalo avtoritete, da je dajal igralcem precej svobode in da v njegovi trenerski filozofiji ni "trde roke".

"Če pa bi mu trener rekel, da mora plošček vsakič poslati v kot in iti za njim, pa mi v tem trenutku Marcela Mahkovca, kot ga imamo, ne bi imeli. In Marcel ni edini." Foto: Domen Jančič

"Preveč ga spoštuje, da bi se spuščal v njegov način treniranja"

"O tem ne bi rad govoril, ker ga preveč spoštujem. Ne želim se spuščati v to, kako je treniral. Skozi svojo kariero je klube vodil na način, ki spoštujem in pri tem bom ostal. Glede svobode pa ... Težko je reči. Takega trenerja, kot je Upi, v svoji karieri nisem imel, saj sem imel vedno neke zahtevnejše trenerje, pri teh stvareh jaz ne bom sodil. Ko sem prišel sem in se je govorilo o svobodi, lahko rečem, da je imel postavljene sisteme, tako da v bistvu ni bilo neke svobode. Je pa res, da je dal veliko priložnost mladim, na primer Marcelu Mahkovcu. Če bi imel Marcel katerega drugega trenerja, si ne bi upal narediti marsikaterih stvari, ki jih danes lahko, saj je sposoben. Če pa bi mu trener rekel, da mora plošček vsakič poslati v kot in iti za njim, pa mi v tem trenutku Marcela Mahkovca, kot ga imamo, ne bi imeli. In Marcel ni edini. Nekateri mlajši, predvsem tisti, ki jim je Upi dal neko osnovo, so bili ob novici šokirani," o pomembnosti tega, da je Karhula zaupal nekaterim mladim, pravi Tavželj in dodaja, da se športniki šele čez čas zavejo, koliko so od kakšnega trenerja dobili.

"V trenerskem delu je največja težava v tem, da se v nekem trenutku ne zavedaš, kako zelo ti nekdo hoče pomagati. Čez pet let boš pa videl, da je nekdo zate naredil ogromno. Vsi smo šli skozi to. To bodo nekateri spoznali malo pozneje, eni pa so morda že zdaj."

"Ne želim iti prehitro v nekaj, kar vem, da bi na koncu lahko obžaloval samo zato, ker ne bom pripravljen na to." Foto: Filip Barbalić

Ne želi iti prehitro v nekaj, kar bi na koncu lahko obžaloval

Tavželj, ki bo kot glavni trener ekipo vodil tudi v četrtek, ko bo v Tivoliju gostoval Asiago, bo v kratkem dobil novo trenersko moč, od katere se bo učil. Predsednik Olimpije si želi, da bi novega trenerja – ta bo tujec – imenovali še v tem koledarskem letu.

"Ko sem se spustil v to delo, sem si želel, da se najprej naučim vseh stvari. Ne želim iti prehitro v nekaj, kar vem, da bi na koncu lahko obžaloval samo zato, ker ne bom pripravljen na to. Super je biti glavni trener, ne želim pa se prezgodaj v karieri učiti na lastnih napakah. V tujini sem dobil dobre nasvete od svojega nekdanjega trenerja v Celovcu, ki mi je rekel, naj grem lepo počasi, naj najprej ugotovim, kako sploh vidim hokej kot trener, in naj najdem neko trenersko identiteto, ki jo bom potem naprej vodil," se nekdanji branilec, ki je kariero uradno končal februarja, zaveda, da se mora pred prevzemamo glavne trenerske taktirke še marsikaj naučiti.