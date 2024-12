"Težko je reči, kje je meja, kdaj menjati trenerja. So to trije, osem zaporednih porazov? Dali smo možnosti, da vsi iztisnejo več, ko pa na koncu vidiš, da gre ladja v napačno smer, je treba nekaj spremeniti. Pogovarjamo se s tremi tujimi trenerji, Andrej Tavželj ostaja, želim pa, da bi bil glavni trener znan že v tem koledarskem letu," o iskanju trenerskega naslednika Anttija Karhule, s katerim so se po črni seriji v soboto razšli, pravi predsednik HK Olimpija Ljubljana Miha Butara.

Iz HK Olimpija Ljubljana so po sobotnem porazu zmajev pri prvaku Salzburgu sporočili pričakovano novico, da so se po seriji slabših rezultatov – Olimpija je po novembrskem premoru na 14 tekmah 12-krat izgubila – odločili za trenersko menjavo in se poslovili od glavnega trenerja Anttija Karhule, ki je v Ljubljano prišel januarja 2023.

Anttiju Karhuli Olimpijine rezultatske krivulje ni uspelo obrniti navzgor. Foto: www.alesfevzer.com Olimpija je sezono začela spodbudno, po novembrskem premoru pa so se stvari začele zapletati, sledili so si porazi, moštvo je v tem času izpadlo iz prve šesterice, ki se po rednem delu neposredno uvrsti v končnico, trenutno je osmo, za šestim mestom zaostaja za 13 točk.

Na nedeljski tekmi je zeleno-beli tabor vodil dozdajšnji pomočnik trenerja Andrej Tavželj, Olimpija pa je uspela prekiniti niz sedmih porazov in moštvo z vrha Fehervar AV19 premagala s 4:1.

Vodstvo kluba zdaj išče novega glavnega trenerja, želja je, da ga imenujejo še v tem koledarskem letu, pomočnik bo ostal Tavželj.

Po nedeljski tekmi je pred novinarje stopil predsednik kluba Miha Butara in odgovoril na več vprašanj.

O nedeljski predstavi in zmagi:

O tem, zakaj so tako dolgo čakali s trenersko menjavo:

"Glede na to, da smo majhen, družinski klub so take poteze vedno težke. Ogromno tekem je bilo s porazom za en gol. Težko je reči, kje je meja, kdaj menjati trenerja. So to trije, osem zaporednih porazov? Težko je reči. Teh stvari ne smemo jemati zlahka. Bili smo vseskozi na žogi. Veliko smo se pogovarjali z igralci in trenerji, kaj je lahko razlog za to. Dali smo možnosti, da tako eni kot drugi stisnejo več. Ko pa na koncu vidiš, da gre ladja v napačno smer, je treba nekaj spremeniti.

Vsi, ki smo v klubu, si želimo, da bi ta čim bolje nastopal. Dejstvo je, da ne moreš vedno zmagovati, da vedno pride neka negativna serija, a ta je bila res dolga. Najhuje pa je to, ko imaš neko upanje, ko si na enem golu razlike ali pa ko izgubiš dobljeno tekmo, zna to frustrirati. Iz tega vidika sem vesel, da je bilo danes drugače."

O tem, kakšnega trenerja iščejo:

Ljubljansko moštvo bo vodil tujec. Foto: Filip Barbalić

"Predvsem človeka, trenerja, ki bo sledil našim ciljem, ki je že deloval dobro, ima določene uspehe in je predan hokejski delavec. V tem trenutku se pogovarjamo s tremi tujimi trenerji. Moja želja je, da imenujemo trenerja do konca koledarskega leta.

Odločalo bo več dejavnikov. Ne želimo si imeti enakih trenerjev, saj lahko pride do zasičenosti. Da ne bo pomote, prejšnjemu trenerju se lahko samo zahvalim za delo, ki ga je opravil po lanskem januarju, ko je prišel. V dveh letih smo naredili veliko napredka. Če pogledamo, je kar nekaj mladih slovenskih fantov napredovalo, dal jim je možnost in jih je razvijal.

Je pa očitno prišlo do zasičenosti v slačilnici. Če se to enkrat zgodi in če ne znaš presekati, je potem serija slabih rezultatov. Na koncu se je zgodilo, kar se je zgodilo."

O tem, ali so se pogovarjali tudi s kom od slovenskih trenerjev:

"Želimo si tujega trenerja. Slovence smo v sedmih, osmih letih preizkusili. Mislim, da je prav, da dobimo enega takega, ki ima res dober 'track record', ki bo neka mešanica discipline in strukture, človeka, ki živi za hokej."

O tem, v katerih ligah so trenerji, s katerimi so v stiku, delovali in kdaj so bili nazadnje trenersko aktivni:

Foto: Aleš Fevžer

"O tem za zdaj ne bi preveč govoril. Poznajo na primer nemško ligo, izkušnje imajo v ZDA, ligi NHL, pa tudi v Evropi in ligi ICE.

Ti trenerji so aktivni. V glavi imamo profil trenerja, ki ga želimo. Temu ustreza nekaj trenerjev, nekateri pa imajo dolgoročne pogodbe, tako da nanje ne moremo računati, saj bi bil prevelik strošek za buy-out (odkup, op. a.). Med kandidati so vsi trije trenerji takšni, s katerimi bi se lahko dogovorili za dolgoročno sodelovanje."

O tem, ali bo novi trener pripeljal svojega pomočnika:

Andrej Tavželj ostaja del trenerskega štaba. Foto: Filip Barbalić

"Ne, to je na neki način unikum v našem klubu, da želimo razvijati svojo stroko, kar pomeni, da Andrej zagotovo ostaja.

Andrej je res izjemen pomočnik trenerja, tudi velika dodana vrednost za letošnjo sezono. Se pa mora še veliko naučiti.

Njegova kariera na mestih glavnega trenerja še prihaja in menim, da bo dobra."

O stanju v slačilnici in morebitnih spremembah v igralskem kadru, odsotnosti Lavoieja:

"Najbolj zanimivo je to, da slačilnica stoji skupaj. Ta ni zahtevala menjave trenerja, ampak smo na koncu ugotovili, da nekaj ni 'klapalo', sploh v zadnjem tednu. Je pa zagotovo, da ko imaš serijo porazov, pade samozavest. To ne velja samo za slačilnico, pač pa za vsakega človeka, ki dela karkoli. S porazi zaupanje pada, težje zadeneš, težje zmaguješ, vsakič je težje.

Danes so fantje pokazali, da imajo nekaj v sebi, da imajo to iskrico, očitno je to neki kazalnik, v katero smer bodo šli."

"Nihče, ki je v naši ekipi, nima zagotovljenega mesta." Foto: Aleš Fevžer

"Nihče, ki je v naši ekipi, nima zagotovljenega mesta za tekmo. V tej ekipi bodo igrali tisti, ki so dobri, ki se borijo, ki puščajo srce, dušo na igrišču. Tukaj ni nobenega zagotovila. Lahko se bo kakšna sprememba zgodila, lahko pa se ne bo. Lavoie je današnjo tekmo izpustil, saj so se trenerji odločili, da ga bodo zaradi preteklih slabših predstav posedli."

O ciljih (na začetku sezone prva šesterica po rednem delu) in tem, ali so se kaj spremenili:

"Mi niti eno leto do zdaj nismo odstopali od svojih ciljev. Trenutno imamo 14, 15 točk do neposredne uvrstitve, kar je veliko. Če drugi ne bodo imeli slabe serije ali pa mi ne bomo res dobri, bo težko. Če nam ne bo uspelo, potem bomo rekli, da tega cilja nismo izpolnili.

Je pa naš cilj še vedno četrtfinale, od tega ne odstopamo. Kakovost imamo, če se nam še poškodovani vrnejo, bomo nevarni za vsakogar."

O tem, koliko odgovornosti so za rezultate prevzeli igralci:

Foto: Aleš Fevžer

"Tudi fantje so že pred menjavo prevzeli odgovornost. Veliko smo se pogovarjali. Anže (Ulčar, op. a.) je bil veliko z njimi, jaz tudi, ampak na žalost so očitno potrebovali nekaj takega. So pa logično prevzeli odgovornost."

O stanju Rudolfa Červenyja, ki se je poškodoval novembra:

"S Červenyjem smo podaljšali pogodbo do konca sezone, ki šteje od dneva, ko se vrne na igrišče, saj smo presodili, da bo s svojimi izkušnjami dodana vrednost naši ekipi. Upam, da se bo vrnil čim prej, mislim pa, da bosta minila maksimalno dva tedna, da se vrne na led."