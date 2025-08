V živo: Leclerc vodi, za njim pa dramatično v prvih krogih

Na dosedanjih 13 dirkah letošnje sezone formule 1 je 10 zmag dosegla ekipa McLaren, dve Red Bull in eno Mercedes. Vodilni v prvenstvu Oscar Piastri je bil na kvalifikacijah drugi, na tretjem mestu pa Lando Norris, ki za njim v skupnem seštevku zaostaja 16 točk. Dogajanje na Hungaroringu, kjer je zjutraj deževalo, na Sportalu spremljamo v živo.

V bokse je zapeljal drugouvrščeni Piastri.Iz prve deseterice prvi na menjavo pnevmatik sedmi Verstappen.1. Leclerc, 2. Piastri +2,5, 3. Russell +6,2, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Bortoleto, 7. Verstappen, 8. Stroll, 9. Lawson, 10. Bearman … 12. Antonelli, 14. HamiltonPo dramatičnih uvodnih krogih zdaj mirnejše del dirke, se je pa Norris povsem približal Russellu, a je na tej ozki stezi s kratkimi ravninami težko prehitevati. Odločali bodo postanki, zdi se, da bo večina na taktiki enega samega.1. Leclerc, 2. Piastri +2,8, 3. Russell +5,4, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Bortoleto, 7. Verstappen, 8. Stroll, 9. Lawson, 10. Bearman … 13. Antonelli, 14. HamiltonLeclerc si je z nekaj najhitrejšimi krogi pridirkal tri sekunde prednosti pred Piastrijem, a zdaj z najhitrejšim krogom na dirki četrti Norris.1. Leclerc, 2. Piastri +2,7, 3. Russell +4,1, 4. Norris, 5. Alonso, 6. Bortoleto, 7. Verstappen, 8. Stroll, 9. Lawson, 10. Bearman … 13. Antonelli, 14. HamiltonNorris je prehitel Alonsa za četrto mesto, Verstappen je medtem prehitel že Lawsona in Strolla in je zdaj sedmi.1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Russell, 4. Alonso, 5. Norris, 6. Bortoleto, 7. Stroll, 8. Lawson, 9. Verstappen, 10. Bearman … 13. Antonelli, 14. HamiltonPrvih 11 je na rumenih pnevmatikah, 12. Hamilton bo poskušal rešiti, kar se da rešiti, z drugačno taktiko in začenja na belih.: Steza je suha (zjutraj je deževalo), je pa delno oblačno.: 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Russell, 5. Alonso, 6. Stroll, 7. Bortoleto, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Hadjar, 11. Bearman, 12. Hamilton