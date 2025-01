Znana sta finalista državnega hokejskega prvenstva, to sta večna tekmeca iz Ljubljane (HK Olimpija Ljubljana) in z Jesenic (HDD Sij Acroni Jesenice). Potem ko so Ljubljančani na prvi polfinalni tekmi HK Triglav Kranj doma premagali s kar 13:0, so jih Kranjčani na svojem ledu namučili. Zmaji so gostitelje strli s tremi goli med 45. in 50. minuto, ko so ušli na 2:5, na koncu pa zmagali s 3:7. Pod hat-trick se je ob zmagi podpisal Maris Bičevskis. Jeseničani so po zmagi v Celju tokrat v tekmi preobratov slavili še v domači dvorani Podmežakla in si z zmago s 5:3 zagotovili finalno vstopnico.

Olimpija je v Kranju prek Bičevskisa povedla po manj kot dveh minutah tekme, a ji vodstva ni uspelo zadržati dolgo, v tretji minuti je izenačil Luka Kuhar. V 32. minuti so Ljubljančani znova povedli in na zadnji odmor odšli s tesnim vodstvom. Tega je po dveh minutah nadaljevanja izničil Krištof Potočnik, ki je ugnal Luko Kolina.

Vse do 45. minute je rezultat vztrajal pri 2:2, nato pa so gostje le upravičili vlogo favorita in v petih minutah trikrat zadeli. Dvakrat Bičevskis in enkrat Marcel Mahkovec. V 50. minuti je Gaber Podrekar znižal na 3:5, Rudolf Červeny pa zadel za novo vodstvo s +3. Končnih 3:7 je postavil Mahkovec.

Jeseničani so po uvodni zmagi v Celju zmagali še doma in se na najhitrejši mogoč način uvrstili v finale. Foto: Jan Gregorc Hokejisti Jesenic so v torek iz Celja odpeljali zmago z 1:4, tokrat pa na domačem ledu zmagali s 5:3. V razburljivi tekmi, polni preobratov, so z zadetkoma Martina Bohinca in Erika Svetine v razmaku minute v 12. minuti povedli z 2:0. V 24. minuti so Celjani z igralcem več prek Mikusa Mintautiskisa znižali, v 26. minuti z golom Jureta Povšeta izenačili, v 32. minuti pa po drugem golu Povšeta povedli z 2:3. V 35. minuti je Jakob Pečnik zadel za izenačenje, ekipi sta v zadnjo tretjino krenili pri rezultatu 3:3.

Svetina je v 47. minuti z drugim golom železarje popeljal v novo vodstvo, ki ga je deset minut pozneje ob igralcu več okrepil Santeri Sillanpaa, postavil končni rezultat in potrdil napredovanje v finale.

Načrtovano je, da bo ta na sporedu po koncu mednarodne sezone finalistov – po koncu nastopov Olimpije v ligi ICE in Jesenic v Alpski ligi. Večna tekmeca se bosta tako v finalu pomerila prvič v sezoni.