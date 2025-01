Hud poraz Olimpije v Linzu

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so izgubili še drugo tekmo tedna. Po sredinem domačem porazu s Celovcem (3:6) so tokrat gostovali v Linzu in izgubili s kar 1:8. Ljubljančani so deveti, z istim številom točk (55) je osmi Pustertal, s katerim se bodo najverjetneje borili za osmo mesto po rednem delu, ki v pre-playoffu prinaša prednost domačega igrišča. Linz je z zmago ostal na šestem mestu, ki po rednem delu kot zadnje prinaša neposreden preboj v končnico.

Začetek v Linzu sicer ni bil slab, gostje pa so rahlo terensko premoč tudi kronali z zadetkom, ko je ob številčni prednosti zadel Robert Sabolič.

A nato je sledil prvi mrk na tekmi v začetku druge tretjine. Med 21. in 27. minuto so domači dosegli tri gole in že uprizorili popoln preobrat, ki ga je nato še v drugem delu z golom ob številčni prednosti potrdil slovenski reprezentant v Linzu Ken Ograjenšek.

Gostitelji so prevladovali še naprej in med 45. in 49. minuto v polno zadeli še trikrat. Po 1:6 je pri gostih namesto Lukaša Horaka v vrata zadrsal Luka Kolin, ki pa je tudi prejel dva gola, zadnjega tri sekunde pred koncem. Linz je od štirih "power-playev" tri izkoristil za zadetek.

To je najvišji poraz zmajev v tej sezoni, pred tem so klonili z največ štirimi goli razlike (2:6 proti Salzburgu).

Linz ostaja šesti, Olimpija deveta. Foto: BWL / Draxler

Ljubljanski hokejisti so zdaj deveti, po točkah so sicer še izenačeni s Pustertalom (55). Prav Linz je na šestem mestu, ki še neposredno vodi v končnico. Neposredna uvrstitev v odločilni del je bila eden od ciljev ljubljanskega moštva pred sezono, vendar je že nekaj časa jasno, da je to bolj teoretična želja kot realna možnost, razlika med ekipama na šestem (Linz) in po novem devetem mestu (Olimpija) je že 17 točk.

Zdaj se bodo Ljubljančani predvsem poskušali vrniti na osmo mesto, ki v dodatnih kvalifikacijah za končnico še prinaša prednost domačega terena. Deseti Dunajčani zaostajajo sedem točk.

Naslednja tekma čaka Ljubljančane v torek, ko bodo gostili eno od ekip z vrha lestvice Bolzano.

Celovčani so z 11:3 premagali Innsbruck in na drugem mestu prehiteli Bolzano. Jan Muršak je zaradi kazni tekmo končal že v prvi tretjini. Foto: EC-KAC/Wolfgang Jannach

Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) se je po hudem petkovem porazu s Salzburgom (0:5) znesel nad zadnjim Innsbruckom. Zmagali so s kar 11:3, Muršak pa si je v 15. minuti prislužil predčasno pot pod prho. Korošci so se z zmago povzpeli na drugo mesto, za vodilnim Fehervarjem zaostajajo le točko, a so odigrali dve tekmi manj.

Beljak, ki se še bori za šesterico, je točkovni račun z zmago s 4:1 okrepil pri Pioneers Vorarlberg. Koroška zasedba za šestim Linzem s tekmo več zaostaja točko.

Graški panterji so v soboto do pomembne zmage prišli pri Pustertalu. Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

V soboto sta se na derbiju kroga pomerila vodilni Fehervar AV19 (Anže Kuralt – poškodba) in Bolzano, ki je slavil s 5:2. Gradec (Rok Tičar) je do pomembnih točk prišel z zmago po podaljšku pri Pustertalu, Tičar je k zmagi prispeval dve asistenci, tudi tisto za zmagoviti gol.

ICEHL, 25. in 26. januar:

Lestvica:

Preberite še: