Celovčani v Tivoliju tokrat premočni za Olimpijo

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so se po desetih dneh vrnili v tekmovalni ritem lige ICE, v Hali Tivoli so pričakali lanske finaliste iz Celovca in jim priznali premoč s 3:6. Za Korošce je po eni tekmi odsotnosti spet zaigral Jan Muršak, medtem ko Luka Gomboc še vedno okreva.

Celovčani so z zmago skočili na drugo mesto z 78 točkami, Ljubljančani so ostali pri 55 na osmem, a je deveti Pustertal le še štiri točke za njimi. Do sedmega Beljaka Ljubljančane loči deset točk, do šestega mesta, ki še prinaša neposredno uvrstitev v končnico in kjer je trenutno Linz, pa je razlika že 14 točk. Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v nedeljo v gosteh prav proti Linzu.

Celovčani hitro zagospodarili na ljubljanskem ledu

Mreža Lukaša Horaka se je zatresla že po slabih dveh minutah igre, ko je goste v vodstvo popeljal Simeon Schwinger. Slabi dve minuti kasneje je bilo že 2:0 za KAC, strelec pa Senna Peeters. V deveti minuti pa so na svoj račun prišli tudi domači navijači, zaostanek zmajev je znižal Marcel Mahkovec, ko je spretno pospravil plošček v gol Sebastiana Dahma po strelu Roka Kapla. Slabo minuto in pol pred koncem prve tretjine so Celovčani izkoristili power-play (na ljubljanski strani je bil izključen Žiga Pance), zadel je še Thimo Nickl in gostje so na odmor odšli s prednostjo dveh golov (1:3).

Foto: Aleš Fevžer

V drugi tretjini so se domači še enkrat vrnili, po podaji Alexandra Lavoieja je z močnim strelom v osmi minuti zadel Nik Simšič in Olimpijo spet približal le na gol zaostanka, a so Celovčani potrebovali le minuto in 35 sekund, da so spet pobegnili na +2, za 4:2 je zadel kapetan Thomas Hudertpfund.

Celovčani so brez večjih težav zadržali prednost, 12 minut pred koncem pa so prek Matta Fraserja še petič premagali Lukaša Horaka in praktično odločili dvoboj. Časa za morebiten preobrat je bilo vse manj, dokončni udarec pa je gostiteljem zadal Fraser s svojim drugim golom v 58. minuti tekme. Žiga Pance je na drugi strani le še nekoliko omilil poraz.

Gostje s Koroške so na vrata Lukaša Horaka sprožili 35 strelov, Ljubljančani pa so na gol Sebastiana Dahma streljali triindvajsetkrat.

Prvi plošček na tekmi je vrgla naša zlata olimpijka, judoistka Andreja Leški:



Foto: Aleš Fevžer

