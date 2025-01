Jutro po tesnem porazu HK Olimpija s prvaki iz Salzburga (1:2) iz Tivolija prihaja vest, da bo pomočnik novega glavnega trenerja Andreja Tavžlja še en nekdanji slovenski reprezentant in vrsto let hokejist Jesenic David Rodman.

"Po odločitvi, da Andrej Tavželj ostane glavni trener do konca sezone, smo želeli, da se mu na klopi pridruži kakovosten pomočnik. S svojimi igralskimi in trenerskimi izkušnjami ter osebnostnimi lastnostmi David Rodman pooseblja prav to, kar naš klub v tem trenutku potrebuje," so odločitev za 41-letnega Davida Rodmana utemeljili pri HK Olimpija. Ta ima za sabo 20 let igranja profesionalnega hokeja. Odrasel je v jeseniški hokejski šoli, nikoli pa ni igral za ljubljanski klub. Kariero je sklenil leta 2020.

Andrej Tavželj je Olimpijo vodil na devetih tekmah. Sedem so jih dobili. Foto: Filip Barbalić David Rodman nima veliko trenerskih izkušenj. V sezoni 2020/2021 je bil krajši čas glavni trener Celja. Del prejšnje sezone je bil pomočnik bratu Marcelu Rodmanu v Beljaku.

Olimpija je decembra izgubila sedem zaporednih tekem in tako se je moral s klopi posloviti Antti Karhula. Andrej Tavželj je bil sprva začasna rešitev na mestu glavnega trenerja, a so ga v začetku tega tedna potrdili za stalnega trenerja. Pod njegovim vodstvom so sedemkrat zmagali in samo dvakrat izgubili.