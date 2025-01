Nova zmaga Olimpije, Andrej Tavželj pa zdaj glavni trener #video

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so na prvi domači tekmi lige ICE v letu 2025 z 2:1 premagali Pustertal in se utrdili na osmem mestu prvenstvene lestvice. Po tekmi so v ljubljanskem klubu potrdili še, da bo Andrej Tavželj do konca sezone ostal trener moštva in zdaj iščejo njegovega pomočnika, zmajevo gnezdo pa zapušča Miha Zajc.

Ljubljansko moštvo po štirih obračunih v preteklem tednu, od tega treh zaporednih gostujočih, na katerih je dvakrat zmagalo in enkrat izgubilo, tokrat prvič v letu 2025 igralo doma in se z zmago še utrdilo na osmem mestu v ligi ICE, ki v dodatnih kvalifikacijah še prinaša prednost domačega ledu. Zmaji pa ohranjajo tudi upe na šesto mesto na lestvici in s tem neposredno uvrstitev v končnico, po drugi strani pa so se v boju z neposrednim tekmecem na lestvici. Do šestega mesta jih loči devet točk.

Vodstvo kluba je po tekmi sporočilo, da bo ekipo do konca sezone vodil Andrej Tavželj, ki je kot nadomestni trener zasedel vroč stolček po odhodu Anttija Karhule. Zdaj iščejo Tavžljevega pomočnika. Ljubljanski klub pa zapušča Miha Zajc.

Predsednik HK Olimpija Ljubljana Miha Butara o trenerskem vprašanju:

V Tivoliju so zmaji gostili Pustertal, s katerim imajo iz lanske sezone neporavnane račune. Južnotirolski kolektiv je Olimpiji v boju za končnico preprečil napredovanje v četrtfinale. Danes pa je bil že njun četrti medsebojni dvoboj v tekočem tekmovalnem obdobju. Vselej je bilo tesno, vselej je za gol zmagala Olimpija in tudi tokrat ni bilo prav nič drugače.

Danes so Ljubljančani sicer že po vsega enajstih sekundah tekme doživeli hladen tuš, ko gostje že v prvem napadu z zadetkom Davideja Concija prišli do vodstva. V vratih Olimpije je sicer Lukaš Horak, ki je na nedeljski tekmi, v kateri so zmaji v gosteh po preobratu, ko so zaostajali že z 0:4, po podaljšku s 5:4 premagali Beljak, izgubil zavest. Iz kluba so v soboto sporočili, da je prestal preglede in da naj ne bi šlo za nič resnejšega.

Foto: Domen Jančič

Drugi gol na tekmi je padel v deveti minuti druge tretjine in razveselil navijače na tribunah Hale Tivoli. Za izenačenje je po podajah Marisa Bičevskisa in Alexandra Lavoija poskrbel Arvin Atwal. V 53. minuti pa so domači le prišli do vodstva, ko je za veselje na tribunah poskrbel Robert Sabolič. Pri 2:1 je ostalo.

Horak je zbral 30 obramb, Edward Pasquale na drugi strani pa je imel manj dela, ustavil je 21 strelov na svoja vrata.

Olimpija bo tudi naslednjo tekmo igrali doma, v petek se bo pomerila s Salzburgom.

ICEHL, 8. januar:

Lestvica:

