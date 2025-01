Olimpija je v zadnjih dveh tednih ob Celovcu (šest zaporednih zmag) rezultatsko eno najbolj vročih moštev lige ICE. Od dne, ko je taktirko glavnega trenerja začasno prevzel Andrej Tavželj, še ni izgubila, nanizala je pet zmag.

Zmagoviti niz se je začel 22. decembra, ko so zmaji črno serijo doma prekinili doma prav proti večernemu gostitelju iz Szekesfehervarja. Madžarsko moštvo, ki so ga takrat v Tivoliju premagali s 4:1, je trenutno na drugem mestu lestvice, dve točki za vodilnim Bolzanom. Pomemben člen zasedbe Davida Kissa, ki je na zadnjih petih tekmah trikrat izgubila in dvakrat zmagala, je tudi slovenski napadalec Anže Kuralt, ki pa je zaradi poškodbe zadnja tedna le gledalec.

Ljubljančani so z zadnjimi zmagami nekoliko stopili zaostanek za šestim mestom, ki po rednem delu vodi neposredno v končnico, kar je prvi cilj kluba. Trenutno za šestim Beljakom, s katerim jih pomemben dvoboj čaka v nedeljo na Koroškem, s tekmo več zaostajajo deset točk.

Odkar je Andrej Tavželj začasno prevzel glavno trenersko taktirko, Olimpija še ni izgubila. Ji bo uspelo zmagati šestič zapored? Foto: Filip Barbalić

"Da bi bil v kombinaciji za top šest, moraš premagovati tudi ekipe z vrha"

"Po petih zmagah je samozavest v slačilnici zrasla. Ne želimo se ustavljati, zavedamo pa se, da je igrati proti top ekipam vedno izziv. A če želiš biti pri vrhu v kombinacijah za top šest, moraš premagovati tudi top ekipe. Želimo si dobre bitke, da bi še naprej uspešno gradili na tem, kar zdaj gradimo več kot dober teden. Upam, da bomo, če bomo dali vse v tekmo, znova uspešni na gostovanju," je v klubski mikrofon dejal Tavželj, ob katerem s trenerske klopi ekipo še naprej vodi poškodovani kapetan Žiga Pavlin.

Zeleno-beli tabor bo po večerni tekmi znova na delu že v nedeljo, ko ga čaka četrta tekma v tem tednu. Takrat bo pomembne točke lovil pri neposrednem tekmecu za šesterico Beljaku.

Bo Celovec nadaljeval zmagoviti niz? Foto: Filip Barbalić

Celovčani po sedmo zaporedno zmago

V derbiju kroga se bosta pomerila kluba s slovenskim pridihom, tretji Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) bo sedmo zaporedno zmago iskal proti petemu Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver), ki bo poskušal končati niz treh porazov. Bolzano gosti Pioneers Vorarlberg, prvak Salzburg pričakuje Dunaj, Asiago Beljak, Pustertal pa Innsbruck.

ICEHL, 3. januar:

Lestvica:

Preberite še: