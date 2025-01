Olimpija tudi v 2025 nadaljuje zmagovito serijo

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so leto 2025 odprli s tekmo v Gradcu, kjer so z golom dobre pol minute pred koncem rednega dela, pod katerega se je podpisal Rok Kapel, zmagali s 3:2. Za zmaje, ki bodo tretjo od štirih tekem tedna v petek igrali v Szekesfeheravarju, je bila to peta zaporedna zmaga.

Graz 99ers : HK Olimpija Ljubljana 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) Ledena dvorana Merkur, gledalcev 3.030, sodniki: Groznik, Soos (glavna), Bärnthaler, Muzsik.

* Strelci: 0:1 Gregorc (Ege, Kapel, 33.), 1:1 Huber (Bailey, Roy, 43.), 1:2 Sodja (Pance, 47.), 2:2 Ganahl (Huber, Gooch, 52.), 2:3 Kapel (Bonino, 60.).

* Kazenske minute: Graz99ers 2, Olimpija 4.

Osmouvrščeni Ljubljančani so še vedno brez uradnega glavnega trenerja, a doslej jim je tudi ob začasnem strategu Andreju Tavžlju šlo zelo dobro, saj so v Gradec odšli s popotnico štirih zaporednih zmag. Zmaji na gostovanju še naprej niso mogli računati na Marisa Bičevskisa, Žigo Pavlina, Jana Čosića, manjkata pa tudi Blaž Tomaževič in Miha Zajc.

Čakala jih je težka preizkušnja, saj je avstrijska zasedba do tega kroga zbrala 13 točk več od slovenske, za katero je za peto zaporedno zmago po učinkoviti predstavi (gostje so imeli 20, domači pa 37 strelov) v zadnji minuti zadel Rok Kapel.

Gostitelji so odločneje začeli in nizali strele, čeprav so imeli v prvi tretjini 12 strelov, Olimpija pa zgolj enega, pa sta ekipi na prvi odmor šli z začetnim izidom, saj je Luka Kolin, ki je v napornem ritmu tekem tokrat v vratih zamenjal Lukaša Horaka, zaustavil vse poskuse.

Druga tretjina je bila, kar zadeva strele, precej bolj izenačena, v 33. minuti pa je bil eden od teh dovolj dober za spremembo izida. Po podajah Wyatta Egeja in Kapla je zadel Blaž Gregorc. Na začetku zadnje tretjine se je graška zasedba vrnila v igro, igro z igralcem več je ob izključitvi Aljoše Crnovića unovčil Paul Huber, Ljubljančani pa so v 47. minuti prišli do novega vodstva, ki pa ni dolgo trajalo. Pet minut pozneje je izenačil Manuel Ganahl.

Ko je kazalo, da bosta morali ekipi v podaljšek, pa so še tretjič v vodstvo prišli Ljubljančani, 38 sekund pred koncem je podajo Nicka Bonina unovčil Kapel.

Olimpija bo ta teden odigrala še dve tekmi. Obe na gostovanju. V petek bo gostovala na Madžarskem, v nedeljo pa na Koroškem pri Beljaku.

Muršak s petimi asistencami

Vodilna ekipa lige Bolzano je zmagala pri Innsbrucku, drugi Fehervar AV19 (Anže Kuralt – poškodba) je po izvajanju kazenskih strelov izgubil pri Beljaku, Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver) je z 2:4 izgubil s prvaki iz Salzburga, Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) pa je za šesto zaporedno zmago s 7:4 slavil na Dunaju, kjer je Muršak k zmagi prispeval kar pet asistenc.

ICEHL, 1. januar:

Lestvica:

