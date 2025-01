Po črni decembrski seriji in številnih porazih je vodstvo ljubljanskega kluba HK Olimpija 22. decembra sporočilo pričakovano novico, da Antti Karhula ni več trener moštva. Le dan zatem se je z mesta poljskega prvaka Unia Oswiecim sam poslovil Nik Zupančič, ki se je s poljskim klubom podpisal pod več uspehov.

Med drugim je klub po 20 letih vodil do naslova poljskega prvaka in z njim debitiral v ligi prvakov, v kateri so parali živce nekaterim favoriziranim tekmecem. 56-letnik se je 23. decembra odločil, da se po dveh porazih, ki so prišli po sedmih zaporednih zmagah, poslovi od poljskega kolektiva.

Bi se Nik Zupančič lahko vrnil v slovenski hokej? Foto: Reuters

V klubu, kjer pravijo, da jih je Zupančičeva odločitev presenetila, so v soboto uradno potrdili še govorice zadnjih dni. Glavni trener trenutno tretje ekipe poljskega prvenstva je postal Karhula, ki je mesto novega delodajalca obiskal že poleti. Finec bo debitiral zvečer na gostovanju pri Zaglebie Sosnowiec. V klubu so ob tem zapisali, da bo imel proste roke pri sestavi postave za tekme.

Medtem pa Olimpija še ni imenovala novega glavnega trenerja. Vse od slovesa od Karhule ekipo začasno vodi Andrej Tavželj, pod njegovo taktirko so zmaji nanizali pet zmag in en poraz.

Predsednik kluba Miha Butara je ob koncu sodelovanja s Fincem dejal, da iščejo tujega trenerja. Pa bi se naposled lahko zgodilo, da bi Olimpijo še naprej vodilo slovensko trenersko znanje?