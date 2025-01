Velik preobrat Olimpije v Beljaku, Nick Bonino junak tekme

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so danes odigrali še četrto tekmo v tem tednu, še tretjič v gosteh in to pri najbolj vroči ekipi zadnjega meseca, Beljaku. Koroška zasedba je proti Ljubljančanom povedla s 4:0, nato pa se je začel preobrat. Do konca rednega dela tekme so zmaji izenačili, nato pa po kazenskih strelih prišli do velike zmage. Strelec zmagovitega gola je bil prekaljeni ameriški NHL-ovec Nick Bonino.

Ljubljančani in Beljačani so se pomerili tretjič v sezoni in prekinili tradicijo, po kateri so doslej vselej tesno zmagal gostitelj – Olimpija, septembra s 3:2, Beljak pred mesecem dni s 6:5. Na tej tekmi so zeleno-beli v začetku zadnje tretjine vodili s 5:3, na koncu pa domačim dopustili preobrat. Tokrat so preobrat pripravili Ljubljančani in po kazenskih strelih slavili v Beljaku s 5:4.

Tokrat so sicer Beljačani v prvi tretjini pokazali, da z njimi ne bo šale, mrežo ljubljanskega vratarja Lukaša Horaka je v 11. minuti zatresel 29-letni Rus Nikita Ščerbak, ki je pred leti igral tudi v ligi NHL za Montreal Canadiens, osem tekem pa je odigral tudi kot moštveni kolega Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings v sezoni 2018/19. V 19. minuti je izid prve tretjine postavil Chase Pearson, ko so imeli domači ob izključitvi Roberta Saboliča na ledu igralca več, v drugi minuti druge tretjine pa je spet udaril Ščerbak za vodstvo domačih s 3:0.

Foto: VSV/Krammer

V 30. minuti po drugem golu Pearsona so zmaji zaostajali že z 0:4, nato pa so se le prebudili. Alexandre Lavoie, Kale Kerbashian in Nick Bonino so v dobrih štirih minutah Ljubljančane vrnili v igro. Po 40 minutah igre je imela Olimpija le gol zaostanka. Prav v zadnji minuti tekme, ko je Horak zapustil gol, Olimpija pa je zaigrala s šestimi igralci v polju, je po podaji Červenyja za izenačenje poskrbel Robert Sabolič in izsilil podaljšek. Tudi ta ni prinesel spremembe izida, odločali so tako kazenski streli. Za zmago OIimpije je zadel Nick Bonino, Horak pa zaustavil poskuse domačih.

Foto: VSV/Krammer

Olimpija je bila sicer na Koroškem oslabljena, že dlje časa sta med poškodovanimi Žiga Pavlin, Jan Ćosić in Maris Bičevskis, zadnje tekme sta izpustila tudi Blaž Tomaževič in Miha Zajc, tokrat v postavi ni bilo še Jake Sodje in Arwina Atwala.

"Mislim, da je to najbrž največji povratek v naši zgodovini"

Kako je mogoč tak povratek, so spraševali Andreja Tavžlja po tekmi. "Tudi sam se sprašujem. Po navadi tukaj igramo na trenutke dobro, na trenutke slabo, vsakih pet minut je nekaj drugače, tokrat pa smo prvih 30 minut igrali konsistentno slabo. Fantje so se zbudili po tistem golu iz 'power-playa' in odtlej smo delovali kot povsem druga ekipa. Izvajali smo pritisk, po malem pridobivali na samozavesti, igrali bolj enostavno, osnovne stvari izvajali boljše. Že tako je zmagati v Beljaku težko, če pa moraš v manj kot tridesetih minutah rednega dela izničiti še štiri zadetke, pa je nekaj zelo posebnega. Mislim, da je to najbrž največji povratek v naši zgodovini," je povedal trener ljubljanske ekipe.

Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v sredo doma, gostila bo Pustertal.

Vodilni Fehervar (Anže Kuralt – poškodba) je doma z 2:1 premagal Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver), ki je zapadel v rezultatsko krizo in po petem zaporednem porazih zdrsnil na sedmo mesto. Gradec (Rok Tičar) se je na zmagovito pot vrnil na Dunaju (3:0), Celovec (Jan Muršak je zadel, Luka Gomboc je poškodovan) je zmagoviti niz podaljšal pri Innsbrucku (3:0), Bolzano je bil s 4:1 boljši od Pustertala, v derbiju začelja pa je Vorarlberg s 5:2 premagal Asiago.

ICEHL, 5. januar:

Lestvica:

