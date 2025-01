Hokejistom HK Olimpija Ljubljana je v nedeljo uspelo doseči ogromen preobrat, v Beljaku so izgubljali z 0:4, nato pa po izvajanju kazenskih strelov zmagali s 5:4. Ljubljančani so na Koroškem igrali oslabljeni, skrbi pa so se ob koncu srečanja še okrepile, saj je vratar Lukaš Horak obležal. Danes so iz kluba sporočili, da je Čeh opravil podrobne preglede in da naj z njim ne bi bilo nič resnega.

Pri HK Olimpija Ljubljana so na družbenem omrežju zapisali, da naj s prvim vratarjem Lukašem Horakom, za katerega je bila nedeljska tekma tretja v preteklem tednu, ne bi bilo nič resnega. "Lukaš Horak je včeraj po tekmi na kratko izgubil zavest. Naš zdravnik Tom skupaj z Lukašem opravlja podrobne preglede in predvideva, da ne gre za nič resnega."

"Jan Čošić okreva po zlomu in se vrača čez od sedem do deset dni. Jaka Sodja se ni huje poškodoval, na voljo bo spet v od sedmih do desetih dneh. Blaž Tomaževič, Arvin Atwal in Lovro Kumanović so zaradi bolezni trenutno odsotni, vrnitev je odvisna od njihovega okrevanja in dovoljenja zdravnika. Maris Bičevskis že drsa in se vrača na led v roku enega tedna. Žiga Pavlin še naprej uspešno sledi načrtu rehabilitacije," so še zapisali v zeleno-belem taboru.

Ta bo naslednjo tekmo igral v sredo v Tivoliju proti Pustertalu.