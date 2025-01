Andrej Tavželj: Prijetno presenečen nad podporo, vesel sem, da jo imam #video

"Ko sem se odločal, sem izhajal iz tega, da bo voditi to ekipo velika odgovornost, a da je to hkrati tudi priložnost. Odločil sem se zagrabiti priložnost in zdaj bom poskušal narediti najbolje, kar lahko. Lahko rečem, da je bila na koncu zelo pomembna predvsem podpora znotraj ekipe," o tem, da bo kot glavni trener HK Olimpija Ljubljana vodil (vsaj) do konca sezone, čeprav je še pred dvema tednoma dejal, da ni pripravljen na to vlogo, pravi Andrej Tavželj . Predsednik Miha Butara ob tem dodaja, da mu bodo stali ob strani, tudi če stvari ne bi šle po željah.

Vodstvo HK Olimpija Ljubljana se je po klavrnih prvih dveh tretjinah decembra poslovilo od finskega trenerja Anttija Karhule in se podalo v lov za novim.

Čeprav so sprva dejali, da si želijo tujega trenerja, "Slovence smo v sedmih, osmih letih preizkusili. Mislim, da je prav, da dobimo enega takega, ki ima res dober 'track record', ki bo neka mešanica discipline in strukture, človeka, ki živi za hokej", so novega glavnega trenerja na koncu našli doma. V svojem klubu. Po sredini zmagi, sedmi na zadnjih osmih tekmah, so uradno sporočili, da bo moštvo do konca sezone z glavno trenersko taktirko vodil dozdajšnji gasilec Andrej Tavželj.

Predsednik Miha Butara o odločitvi, da Andrej Tavželj moštvo kot glavni trener vodi do konca sezone:

Kot je pred časom dejal predsednik kluba Butara, so se pogovarjali z več tujimi trenerji, ki so jim v torek sporočili, da bodo sezono nadaljevali s slovenskim trenerjem.

"Ko smo se razšli s Karhulo, smo kar nekaj časa iskali novega trenerja, pogovarjali smo se z več tujimi kandidati. Ekipa je s Tavžljem začela nizati zmage in začeli smo razmišljati, da bi ga imenovali za glavnega trenerja do konca sezone. Opravili smo več pogovorov, tudi s strateškim partnerjem Lefebvrom (Alexandre Lefebvre si je v sredo v Tivoliju ogledal tekmo, op. a.), ki se nam je pridružil ta teden, pa tudi z igralci, in se odločili, da bo Tavželj do konca sezone vodil ekipo. Če se bo izkazal, obstaja seveda možnost, da bo trener še naprej. V torek zvečer smo kandidatom sporočili, da smo se odločili, in vse je bilo bolj ali manj razumevajoče," je v sredo novinarjem dejal Butara.

"Tudi če karkoli v tej sezoni ne bo šlo, kot mora iti, stojimo s Tavo"

Tavželj, ki je igralsko hokejsko kariero končal februarja, je v trenerstvu še novinec. Nekaj izkušenj z mladimi si je nabral na Koroškem, od poletja pa je znanje nabiral kot pomočnik Karhule pri Olimpiji. Ob decembrski naznanitvi konca slovensko-finskega sodelovanja je Gorenjec dejal, da se v vlogi glavnega trenerja še ne vidi, saj da se ima kot pomočnik še marsičesa naučiti. "Dejstvo je, da če karkoli v tej sezoni ne bo šlo, kot mora iti, stojimo s Tavo. Ostal bo z nami dolgoročno." Foto: Aleš Fevžer

"V življenju pridejo situacije, ko preprosto moraš narediti korak naprej. Tava je zelo zrela oseba in zelo zrele osebe znajo preceniti situacije. Po eni strani je rekel, da je tu res šele kratek čas, da se mora še naprej učiti, po drugi strani pa je videl, da je to vseeno edinstvena priložnost. Olimpija je resen klub in taka priložnost se ti ne ponudi ravno vsak dan. Je pa dejstvo, da tudi če karkoli v tej sezoni ne bo šlo, kot mora iti, stojimo s Tavo. Ostal bo z nami. Zagrabil je priložnost, tega se veseli, rezultati kažejo, da je v tem trenutku dober v tem, kar dela," je na vprašanje, kako se je Tavželj odzval na idejo o tem, da mu podelijo trenersko taktirko, dejal Butara.

40-letniku kot pomočnik trenutno pomaga poškodovani Žiga Pavlin, ki pa po zagotovilih kluba dobro okreva, tako da bo Tavželj v kratkem dobil drugega pomočnika, ki bo Slovenec.

Zajc se je poslovil Miha Zajc ni več član Olimpije. Foto: Aleš Fevžer Po tekmi so v klubu uradno naznanili še, da so se sporazumno razšli z napadalcem Miho Zajcem, ki ga od 28. decembra ni bilo v postavi. "Na željo Mihe Zajca smo se sporazumno razšli. Konkurenca v klubu je vsako leto večja, zaradi česar lahko potem kdo hitro postane nezadovoljen. Da je bil nezadovoljen, sicer ne verjamem, skupaj smo se pogovorili, njegova želja je, da ima večjo minutažo. A v Olimpiji nima nihče zagotovljene minutaže, treba si jo je zagotoviti z delom na igrišču, s svojimi nastopi in v končni fazi z vsem drugim," je o koncu sodelovanja z Zajcem dejal predsednik.

Slovenskega pomočnika bo dobil v kratkem. Foto: www.alesfevzer.com

Pred novinarje je po zmagi stopil tudi Tavželj in spregovoril o več temah:

Tavželj o vlogi glavnega trenerja:

O tem, ali je imel pomisleke, preden je sprejel vlogo glavnega trenerja:

"Zagotovo imaš pomisleke. A ko se ti ponudi priložnost in gredo stvari v pravo smer, se lažje odločiš. Ko sem se odločal, sem vse skupaj čutil predvsem kot neko veliko odgovornost. Olimpija kot klub raste na vseh ravneh, gremo v neko smer, imamo določene cilje.

Ko sem se odločal, sem izhajal iz tega, da bo voditi to ekipo velika odgovornost, a da je to hkrati tudi priložnost. Na koncu sem se odločil zagrabiti priložnost in zdaj bom poskušal narediti najbolje, kot je mogoče. Lahko rečem, da je bila na koncu zelo pomembna predvsem podpora znotraj ekipe, ki mi je olajšala odločitev.

Moja naloga zdaj je, da kot smo dogovorjeni, oddelam do konca sezone. Kaj se bo dogajalo po njej, pa bomo videli takrat."

O močni podpori ekipe:

"V bistvu me je ta kar precej presenetila. Včasih niti ne veš, kako fantje razmišljajo. Še sam zase nimam pravega občutka, ali sem delal dobro. Dobro, zmagovali smo, a nikoli ne veš, kako resnično razmišljajo tisti na drugi strani. Bil sem prijetno presenečen, ko sem videl to podporo, in zelo vesel sem, da jo imam."

Presenečen je nad veliko podporo ekipe. Foto: Filip Barbalić

O tem, kakšnega pomočnika si želi:

"Predvsem takšnega, ki bo razmišljal drugače kot jaz. V tem času kot pomočnik sem se naučil, da je dobro imeti ob sebi neki drug pogled, neki drugi karakter, saj se tako lahko lažje dopolnjuješ. Ponavljam, kot trener se moram še veliko naučiti, zato mi je pomembno, da se lahko na nekoga obrnem. Na nekoga, ki ima drugačen pogled, kot ga imam jaz."

O novi tesni zmagi proti Pustertalu, proti kateremu so tekme pogosto kot tiste v končnici:

"Znova je bilo tesno, a energije ni bilo take, kot bi bila tekma play-offa. Mislim, da se nekoliko poznajo težave zaradi tako napornega urnika, ker si tekme res sledijo ena za drugo, a to ni izgovor. Znova smo slabo začeli, tako kot v Beljaku. Vseskozi loviti nasprotnika je zelo težko, zaradi tega gre veliko energije. Spet smo potrebovali nekaj časa, da smo začeli igrati povezano, da smo sploh začeli prihajati do teh ploščkov.

Sem pa zelo vesel, da smo to tekmo, ki je bila precej pomembna, pripeljali do zmage. Super je, da najdemo načine, kako se vrniti, ko smo v zaostanku, to nam daje neko samozavest, a to ne sme biti pravilo za naše tekme. Zavedati se moramo, da tako prav dolgo ne bo šlo. Te stvari je treba popraviti. Sploh začetke tekem.

Že v celotni sezoni zmagujemo ali pa izgubljamo za en gol. To na koncu pobere veliko energije vsem. Ne zahtevam, da bi zmagovali za tri ali štiri gole, si pa želim, da bi gradili tudi na tem, da bi morda lahko malo lažje prišli skozi tekmo."

40-letnik si želi, da bi popravili predvsem začetke tekem. Foto: Aleš Fevžer

O pogledu na lestvico in lovu za šestim mestom, ki neposredno prinaša končnico:

"Ne želim gledati predaleč, saj je ogromno odvisno tudi od drugih (osma Olimpija za šestim Beljakom zaostaja devet točk, a ima na računu tekmo več, op. a.). Smo v situaciji, ko je zelo težko loviti tak zaostanek, ki je realno precej velik. Zagotovo so to tri zmage,a mora nekdo trikrat izgubiti ... Pomembneje je, da gremo v pravo smer, ki nam bo dala možnost, da bomo, ko pridemo v zaključne boje, lahko tam uspešni. Upam, da smo na tej poti."

O slovesu Mihe Zajca:

"Na koncu je bila to njegova odločitev. Lahko rečem le, da je bil zelo pošten in da se je prišel poslovit. Videlo se mu je, da je bila to morda ena stvar, ki jo potreboval."

O napornem urniku tekem in tem, ali bi kdo prihodnji teden, ko jih čaka polfinale državnega prvenstva proti kranjskemu Triglavu, lahko dobil počitek:

"Po pravici povedano sem o tem, kako po teh treh tednih in ogromno tekmah iti naprej, že razmišljal, saj moramo gledati tudi malo naprej. Prav veliko počivali ne bomo, nekaj zagotovo, a moramo prihodnji teden odigrati še najmanj dve tekmi zaradi državnega prvenstva. Razmišljam o tem, kako se bomo tega lotili, je pa dejstvo, da ne smemo podcenjevati tekmeca in tja peljati samo nekaj fantov. Bomo videli."