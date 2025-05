Švedi premagali borbene Slovence, Horak zbral 56 obramb

Slovenijo je dobrih 24 ur po visokem porazu s Finsko (1:9) čakala nova zahtevna naloga. V svojem edinem večernem terminu na SP se je pomerila z gostiteljico Švedsko, ki ima za domače tekmovanje zelo močno zasedbo in je zdaj zbrala vseh možnih 15 točk s petih tekem.

Slovenija je na koncu sicer klonila z 0:4, a pokazala izjemno borbeno predstavo z garanjem v obrambi.

Začetek je bil za hokejiste, ki jih je ob odsotnosti obolelega selektorja Eda Terglava tokrat na klopi vodil pomočnik Andrej Tavželj, odličen. Finci so gol dosegli po treh minutah in potem v prvi tretjini še dva, Švedi pa so zaman naskakovali slovenski gol.

Vratar Lukaš Horak je imel sicer veliko dela, klonil pa ni. Slovenci so bili zelo zbrani in borbeni v obrambi, Švedom pa so preprečevali izdelavo nevarnih akcij. Na drugi strani so imeli tudi sami nekaj priložnosti, vratarju Jacobu Markströmu so zapretili Jan Goličič, Marcel Mahkovec in Rok Macuh. Slovenija je imela v prvi tretjini tudi enkrat igralca več, a ji takrat ni uspelo izdelati nevarnejše akcije.

Podobno je bilo v drugi tretjini. Igra je večinoma potekala pred vrati Horaka, Čeh s slovenskim potnim listom pa je domače napadalce še spravljal v obup. A nenehnih naletov le ni mogel zdržati, slovenska obramba pa je prvič na tekmi klonila v 26. minuti, ko je zadel Elias Lindholm.

Trpljenje Slovencev na ledu dvorane Arvicii se je nadaljevalo, še posebej težko je bilo skoraj štiri minute ob koncu tega dela, ko so imeli dve zaporedni izključitvi, vmes 18 sekund tudi dva igralca manj, pa so vse zdržali. Med drugim je zvezdnik Švedske Filip Forsberg zadel okvir gola. A borbena igra je pri Slovencih le pustila nekaj posledic, izmučena obramba pa je še drugič klonila v 39. minuti, ko je bil še drugič uspešen Lindholm. V tej tretjini so imeli Slovenci samo en strel, Horak pa je ubranil 21 poskusov od 23 strelov.

Nič drugače ni bilo v zadnjem delu. Slovenske priložnosti so bile zelo redke, najnevarnejšo je imel Žan Jezovšek; Švedi pa so spet silovito pritiskali in spet je bil Lindholm tisti, ki je našel pot ploščku mimo Horaka v 52. minuti.

Švedska je utrujenim tekmecem ob koncu zabila še četrti gol, za katerega pa prvič ni poskrbel Lindholm, temveč Marcus Johansson.

Končno razmerje v strelih je bilo kar 60-9, Horak pa je zbral kar 56 obramb.

Slovenci bodo imeli po najtežjem dvojčku tekem na SP zdaj prost dan, potem jih čaka še končnica predtekmovanja SP, ko se bodo 18. in 19. maja merili z Avstrijci in Francozi. Ti ekipi sta bili na papirju tekmici Slovenije v boju za obstanek med elito, a so si Avstrijci danes po zmagi nad Francijo s 5:2 in ob slovenskem porazu obstanek že predčasno zagotovili, tako da bosta o selitvi v nižji razred odločali Slovenija in Francija.

Švedska : Slovenija 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Dvorana Arvicii Arena, gledalcev 12530, sodniki: MacFarlane (ZDA), Tscherrig (Švica, glavna), Ankerstjerne (Danska), Gustafson (ZDA).

* Strelca: 1:0 Lindholm (Backlund, Gustafsson, 26.), 2:0 Lindholm (Pettersson, Forsberg, 39.), 3:0 Lindholm (Brosin, Larsson, 52.), 4:0 Johansson (Gustafsson, 57.).

* Kazenske minute: Švedska 2, Slovenija 6.

*Streli: Švedska 60, Slovenija 9

Postava Slovenije: Horak, Us; Gregorc, Goličič, Sabolič, Török, Kapel; Mašič, Magovac, Mahkovec, Simšič, Drozg; Štebih, Ćosić, Žeželj, Sitar, Langus; Beričič, Podrekar, Sodja, Macuh, Jezovšek. Selektor: Andrej Tavželj.

Postava Švedska: Markstrom, Ersson; Pettersson, Andersson, Lundstrom, Carlsson, Raymond; Brodin, Larsson, Johansson, Wennberg, Zibanejad; Edvinsson, Gustafsson, Forsberg, Backlund, Lindholm; Heineman, Bengtsson, Froden. Selektor: Sam Hallam.

