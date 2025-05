Razigrani Finci napolnili slovenski gol

V slovenskem taboru so tudi po četrti tekmi ostali brez vsaj točke na SP; a Finci, ki so na tem SP doslej pokazali nekaj nihanj v igri, so se danes izkazali za precej premočne tekmece in so Sloveniji z učinkovito predstavo nasuli devet golov.

Slovenija tako še naprej ostaja neuspešna proti Finski na uradnih tekmah; na SP sta se ekipi pomerili petič, najvišja zmaga Fincev pa tudi po današnji tekmi ostaja iz leta 2003 v Tampereju (12:0).

Potem ko so Slovenci na prvih treh obračunih proti Kanadi (0:4), Slovaški (1:3) in Latviji (2:5) največkrat padli v drugi tretjini, ko so dobivali največ golov, je danes že na začetku tekme postalo jasno, da bo naloga izbrancev Eda Terglava izjemno zahtevna.

Finska je prvi gol dosegla po le treh minutah, ko je moral Matija Pintarič prvič po plošček v mrežo. Drugega po uigrani akciji v osmi minuti, tretjega pa v 11., potem ko se je Slovenija pred tem ubranila v prvem finskem "power playu".

Nekaj polpriložnosti so imeli tudi Slovenci, toda vratarja Juuseja Sarosa niso resneje ogrozili.

Slovenci so dobro odprli drugo tretjino, Bine Mašič je znižal na 3:1, nato pa so Finci stopili na plin ... Foto: Guliverimage

Začetek drugega dela je Sloveniji prinesel precej veselja; po spodbudnem uvodu in pritisku so dosegli gol za znižanje na 1:3. Akcijo je začel Drozg, ki je tudi poskusil streljati, plošček pa je nato prišel do Bineta Mašiča, ki je natančno meril pod prečko.

Isti igralec je imel manj kot minuto zatem še eno veliko priložnost, pridrsal izza gola in meril tik ob vratnici, a je plošček vzporedno z golovo črto prešel še mimo druge vratnice.

Nato pa so Finci spet stopili na plin. Za Slovence je bil usoden predvsem Eeli Tolvanen, ki je med 27. in 40. minuto dosegel tri gole, enega je vmes prispeval še Lenni Hämeenaho. Finci so brez težav izkoriščali pritisk in kaznovali vsako najmanjšo napako Slovenije.

... in dodali še šest golov. Eeli Tolvanen je dosegel štiri gole, Teuvo Teräväinen šest asistenc. Foto: Guliverimage

Po zaostanku z 1:5 v 29. minuti je Terglav zamenjal vratarja, namesto Pintariča je med vratnici stopil Lukaš Horak. A razpoloženim tekmecem tudi Čeh s slovenskim potnim listom ni bil kos, tako da so na drugi odmor Finci odšli s prednostjo šestih golov.

Ta se je kmalu po začetku zadnje tretjine povišala na sedem. Finska je v 43. minuti sicer imela igralca na klopi za kaznovane, a je vseeno izvedla hiter protinapad in Nikolas Matinpalo je zadel za 8:1. Zadnji gol (za Tolvanena je bil že četrti na tekmi) pa so Finci zabili v 53. minuti.

Slovence v petek čaka verjetno zelo podobna tekma kot danes, saj se bodo v svojem edinem večernem terminu na SP pomerili z gostitelji Švedi. Po prostem dnevu pa bosta nato še tekmi 18. in 19. maja proti Avstriji in Franciji.

Finska : Slovenija 9:1 (3:0, 4:1, 2:0) Dvorana Avicii Arena, gledalcev 3875, sodniki: Frandsen (Danska), Hribik (češka, glavna), Lundgren (Švedska), Zunde (Latvija).

* Strelci: 1:0 Lehtonen (Erholtz, Pesonen, 3.), 2:0 Lehtonen (Teräväinen, Saarijärvi, 8.), 3:0 Saarijärvi (Hameenaho, Puistola, 12.), 3:1 Mašič (Mahkovec, Drozg, 24.), 4:1 Tolvanen (Teräväinen, Lammikko, 27.), 5:1 Hämeenaho (Merela, Pärssinen, 29.), 6:1 Tolvanen (Teräväinen, Saarijärvi, 36.), 7:1 Tolvanen (Teräväinen, Leppanen, 40.), 8:1 Matinpalo (Teräväinen, 43.), 9:1 Tolvanen (Teräväinen, 53.).

*Streli na gol: Finska 37, Slovenija 17.

* Kazenske minute: Finska 2, Slovenija 4.

Preberite še: