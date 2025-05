Slovenska hokejska reprezentanca je na četrti tekmi svetovnega prvenstva v Stockholmu visoko, s kar 1:9, izgubila s Finsko . Že v petek ob 20.20 jo čaka nova zahtevna tekma, nasproti ji bodo stali gostitelji Švedi, ki so po štirih srečanjih še brez praske. Na popoldanski tekmi v Herningu so Švicarji s 5:1 zadali prvi poraz Nemcem. Zvečer bodo v slovenski skupini Avstrijci izzvali Kanado, branilci naslova Čehi pa bodo na Danskem novo zmago iskali proti Madžarom.

Finska : Slovenija 9:1 (3:0, 4:1, 2:0) Strelci: 1:0 Lehtonen (Erholtz, Pesonen, 3.), 2:0 Lehtonen (Teräväinen, Saarijärvi, 8.), 3:0 Saarijärvi (Hämeenaho, Puistola, 12.), 3:1 Mašič (Mahkovec, Drozg, 24.), 4:1 Tolvanen (Teräväinen, Lammikko, 27.), 5:1 Hämeenaho (Merela, Pärssinen, 29.), 6:1 Tolvanen (Teräväinen, Saarijärvi, 36.), 7:1 Tolvanen (Teräväinen, Leppanen, 40.), 8:1 Matinpalo (Teräväinen, 43.), 9:1 Tolvanen (Teräväinen, 53.).

Streli na gol: Finska 37, Slovenija 17.

Kazenske minute: Finska 2, Slovenija 4.

Postava Slovenije: Pintarič, Horak; Gregorc, Podlipnik, Sabolič, Torok, Kapel; Mašič, Magovac, Mahkovec, Simšič, Drozg; Štebih, Ćosić, Žeželj, Sitar, Langus; Goličič, Beričič, Sodja, Macuh, Jezovšek. Selektor: Edo Terglav.

Postava Finske: Saros, Larmi; Lehtonen, Saarijärvi, Tolvanen, Lammiko, Teräväinen; Leppanen, Matinpalo, Puistola, Pärssinen, Hameenaho; Salo, Seppala, Oksanen, Ruohomaa, Merela; Rissanen, Pesonen, Bjorninen, Erholtz, Jarvinen. Selektor: Antti Pennanen.

Pomlajena slovenska zasedba je po torkovem porazu proti Latviji imela v sredo prost tekmovalni dan, zdaj pa jo v dveh dneh čakata favorizirana težkokategornika. Moč prvega, Finske, so občutili danes, ko so severnjaki dodobra napolnili slovenski gol.

Slovenski selektor Edo Terglav si je pred tekmo želel, da bi njegovo moštvo čim dlje zdržalo disciplinirano v obrambi, a so njegovi varovanci že v tretji minuti pozabili na kapetana Mikka Lehtonena, ki je kot prvi premagal Matijo Pintariča. V osmi minuti je zadel še drugič, v 12. pa je Vili Saarijärvi postavil rezultat uvodne tretjine. Drugo so Slovenci začeli precej odločneje, sprva je poskušal najboljši igralec na slovenski strani Jan Drozg, na koncu pa do ploščka prišel Bine Mašič in v 25. minuti znižali zaostanek. Takoj zatem je imel Mašič še eno priložnost za gol, a so se Finci rešili, nato pa so se začele strelske vaje severnjakov.

Foto: Guliverimage Eeli Tolvanen in Lenni Hämeenaho sta z goloma poskrbela, da je v 29. minuti Pintariča zamenjal Lukaš Horak. Ta je do konca srečanja prejel še štiri gole, kar trikrat ga je premagal Tolvanen (štirje goli), med strelce ob zmagi z 9:1 pa se je vpisal še Nikolas Matinpalo, kar s šestimi asistencami pa je soigralce zaposlil Teuvo Teräväinen.

Mašič: Pozabiti moramo na to tekmo

"Težko je igrati proti takim odličnim ekipam, ki igrajo strukturirano, zelo dobri so napadalno. Čim prej moramo pozabiti na to tekmo, se osredotočiti zgolj na dobre stvari in graditi na njih," je v prvi izjavi za Mednarodno hokejsko zvezo dejal Mašič. Dodal je, da morajo na petkovi tekmi s Švedsko čim bolj blokirati strele, dati vse za ekipo in izkoristiti priložnosti, ki se ponudijo.

"Čim prej moramo pozabiti na to tekmo, se osredotočiti zgolj na dobre stvari in graditi na njih," pravi strelec edinega slovenskega zadetka Bine Mašič. Foto: Guliverimage

Langus: Zelo zahtevna tekma, ni nam steklo

"Težek začetek tekme, da takoj dobiš gol. Danes nam predvsem ni steklo v obrambi. Po prvi tretjini smo poskušali ostati pozitivni, se spodbujali, dogovorili, da moramo delati dobre stvari. To smo uresničili, Mašič je dal lep gol, potem pa se je vse spet polomilo in nam ni steklo. Celotna tekma je bila danes za nas zelo zahtevna," pa je po visokem porazu misli za nacionalno televizijo strnil napadalec Nace Langus. Ob tem je dodal, da morajo to tekmo čim prej pozabiti: "Čaka nas spet zahteven tekmec. Na tekmi bo veliko ljudi, polna dvorana, tako da bomo morali pokazati veliko boljšo igro, kot smo jo danes."

Slovenci bodo v petek ob 20.20 palice prekrižali s stoodstotnimi gostitelji Švedi, v soboto sledi tekmovanja prost dan, v nedeljo ob 16.20 se bodo merili z Avstrijci, v ponedeljek ob 16.20 pa s Francozi.

Švica s štirimi goli Andrighetta Nemcem zadala prvi poraz

Sven Andrighetto je štirikrat zatresel nemško mrežo. Foto: Reuters Popoldan sta se v Herningu v dvoboju vrha pomerili še Nemčija in Švica. Slednja je zmagala s 5:1 in Nemcem zadala prvi poraz ter jih na lestvici prehitela.

Ob zmagi je s štirimi goli blestel Sven Andrighetto, vratar Leonardo Genoni je zaustavil 21 strelov od 22 na svoja vrata. Kot edini ga je minuto in pol pred koncem premagal Marc Michaelis.

Zvečer na Danskem sledi dvoboj branilcev naslova Čehov in Madžarov, v Stockholmu pa bo Kanada četrto zmago iskala proti Avstriji.

SP v hokeju, 7. dan:

Četrtek, 15. maj:

Lestvici:

