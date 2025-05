Slovenski hokejisti ostajajo brez zmage

Prvo tretjino so bolje začeli Latvijci, ki so pritiskali na slovenske hokejiste, a so slovenski fantje v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje in bili povsem enakovreden nasprotnik. Priigrali so si nekaj zrelih priložnosti, a plošček ni želel v latvijski gol. Prva tretjina se je končala brez golov.

Slovenci so povedli v drugi tretjini, a veselje ni trajalo dolgo. Foto: Guliverimage

V drugi tretjini goli padali kot po tekočem traku

Na začetku druge tretjine je bila podjetnejša slovenska reprezentanca in bila na koncu nagrajena z zadetkom. V tretji minuti je zadel Marcel Mahkovec.

Veselje slovenskih hokejistov ni trajalo dolgo, saj je dobre štiri minute pozneje za izenačenje poskrbel latvijski hokejist Kristians Rubins, ki je postavil izid 1:1. Kmalu za njim je zadel Anri Ravinskis (2:1), dvajset sekund za njim pa še Martins Dzierkals (3:1).

Zadetkov pa v tej tretjini še ni bilo konec. Še v isti minuti je prednost Latvije na 2:3 zmanjšal Blaž Gregorc, a v naslednji minuti so bili spet uspešni latvijski hokejisti. Slovensko mrežo je zatresel Dans Locmelis in postavil izid 4:2.

Marcel Mahkovec Foto: Guliverimage

V zadnji tretjini je prvi in tudi edini gol padel v 15. minuti, ko je za Latvijo še drugič na tekmi zadel Dans Locmelis ter postavil končni izid tekme 5:2. Slovenski fantje so v uvodnih minutah poskušali narediti preobrat, a jim ni uspevalo. Na tem prvenstvu so doživeli še tretji zaporedni poraz. Pred tem so izgubili proti Kanadi z 0:4 in Slovaški z 1:3.

Slovenija bo po današnji tretji tekmi na SP igrala še štiri; 15. maja proti Finski, 16. maja proti gostiteljici Švedski in za konec 18. in 19. maja še proti Avstriji in Franciji.

Mahkovec: To moramo popraviti pred naslednjimi tekmami

"Začeli smo tako, kot smo se dogovorili. Na koncu so nam vse odnesle tiste tri, štiri minute. To moramo popraviti pred naslednjimi tekmami, saj se nam kar ponavlja. A začetek je bil dober, konec tudi, tako da imamo nekaj, na čemer lahko gradimo. Nismo ekipa, ki dosega veliko golov, danes je odločila obramba tekmecev," je v uradni izjavi za krovno zvezo IIHF po tekmi dejal Mahkovec.

SP v hokeju, 5. dan:

Torek, 13. maj:

Lestvici: