Slovenija po Kanadi priznala premoč še Slovaški

Slovenska hokejska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine. Po Kanadi je v skupini A v Stockholmu priznal premoč še Slovaški (1:3), je pa za razliko od prve tekme le prvič na tem svetovnem prvenstvu zadela v polno. Selektor Edo Terglav se je odločil, da bo tokrat branil Matija Pintarič. Sebastian Cederle in Pavol Regenda sta ga v osmi in deveti minuti premagala v razmaku le dobre minute. Slovaki so bili še bližje zmagi, ko je sredi druge tretjine za 3:0 z igralcem več zadel Michal Krištof. V sedmi minuti zadnje četrtini pa so prvi gol na tem prvenstvu vendarle dosegli tudi risi. Z igralcem več je zadel Ken Ograjenšek, podajalca pa sta bila Robert Sabolič in Rok Macuh. Rise čaka naslednji izziv na Švedskem v torek, ko se bodo spopadli z Latvijo.

SP v hokeju, 3. dan:

Nedelja, 11. maj:

Slovaki svetovnega prvenstva na Švedskem niso začeli najbolje, saj so jih v petek v uvodni tekmi premagali gostitelji Švedi s 5:0. Dva dni pozneje so bili lahko bili boljše volje, saj so proti Sloveniji upravičili vlogo favoritov in zmagali s 3:1.

Slovenija : Slovaška 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Dvorana Avicii Arena, gledalcev 4041, sodniki: MacFarlane (ZDA), Schräder (Nemčija, glavna), Gustafson (ZDA), Zunde (Latvija).



Strelci: 1:0 Čederle (Sykora, 9.), 2:0 Regenda (Knažko, Grman, 10.), 3:0 Krištof (Lantoši, Mudrak, 32.), 3:1 Ograjenšek (Sabolič, Macuh, 47.).

Kazenske minute: Slovaška 10, Slovenija 10.

V prvi tretjini je bila igra na začetku precej raztrgana, saj sta si ekipi zaporedoma prislužili kazni. A ne ena ne druga jih nista izkoristili. Nato pa je Slovaška v deveti miniti nenadejano prišla do vodilnega zadetka; pred vrati je Robert Sabolič izgubil plošček, do njega je prišel Sebastian Čederle in premagal Matijo Pintariča, ki je danes dobil priložnost med vratnicama slovenske ekipe.

Le 66 sekund pozneje je bil izid 2:0. Od daleč je ustrelil Samuel Knažko, pred vrati pa je slovaški zvezdnik Pavol Regenda preusmeril plošček in ga poslal za hrbet Pintariča.

Ob naslednji slovenski prednosti igralca več pa je imela Slovaška celo nevaren protinapad, a še enega zadetka ni bilo.

Zadetek Drozga razveljavljen, Ograjenškov pa je veljal

V drugi tretjini so Slovaki imeli še dva "power playa", a sta ostala neizkoriščena, je pa David Mudrak zadel okvir vrat. Pintarič je imel veliko dela, tretjič pa je klonil na polovici tekme, ko so Slovaki vendarle uspešno dokončali uigrano akcijo z igralcem več.

V tej tretjini so se Slovenci že veselili gola za znižanje na 1:3, ko je Jan Drozg prodrl čez polovico igrišča in nato še natančno zadel pod prečko. Toda slovaški selektor je zahteval ogled posnetka, ta pa je pokazal, da je bil eden od slovenskih igralcev ob akciji v prepovedanem položaju, tako da zadetka niso priznali.

Risi so po dveh tretjinah proti Slovaški zaostajali z 0:3. Foto: Jure Banfi

V zadnji tretjini so imeli Slovenci zelo lepo priložnost za veljaven prvi gol na SP. Minuto in šest sekund so imeli dva igralca več, a v tem obdobju niso bili uspešni. So pa nato zadeli takoj zatem, ko so imeli na ledu še enega igralca več; Sabolič je meril po sredini, ob vratnici pa je bil na pravem mestu Ken Ograjenšek in plošček preusmeril v gol.

Prvi zadetek je sprostil Slovence, ki so bili v tem delu precej nevarnejši. Priložnost je imel po podaji Saboliča še Blaž Gregorc, pa v zadnji minuti iz bližine še Filip Sitar, a je Samuel Hlavaj obakrat ostal nepremagan.

Poskus brez vratarja Sloveniji v zadnji minuti nato ni prinesel uspeha, Slovaška pa je ob praznih vratih nekaj sekund pred sireno zadela še vratnico. V tej tretjini je bilo razmerje strelov 10-5 za Slovenijo, na celotni tekmi pa 39-18 za Slovaško.

"Za naslednjo tekmo bi bilo zelo dobro, če bi ohranili energijo iz zadnje tretjine, da bi tako začeli tekmo. Vemo, da ekipe so boljše od nas, bodo imele večjo posest, a moramo biti potrpežljivi, čakati na prave priložnosti in ko se ponudi, probati zadeti in upati na pozitivno," je po dvoboju povedal Ograjenšek, strelec prvega slovenskega zadetka na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Risi so po Kanadi ostali brez točk še proti Slovaški. Foto: Jure Banfi

Slovenija in Slovaška sta se v Stockholmu skupno pomerili že 16. v zgodovini. Na dosedanjih tekmah na prvenstvih in prijateljskih dvobojih je precej boljša Slovaška. Slovenija ostaja le pri dveh zmagah po rednem delu in eno po podaljšku, sta pa med njimi dve, doseženi na olimpijskih igrah 2014 (3:1) in 2018 (3:2), v predzadnjem medsebojnem obračunu na SP v Rigi pred dvema letoma pa je Slovaška zmagala tesno z 1:0.

Slovenija bo imela po dveh zaporednih tekmah na SP zdaj prost ponedeljek, naslednja tekma jo čaka v torek popoldne, ko bo njena tekmica Latvija.

