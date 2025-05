Risi prispeli na prizorišče svetovnega prvenstva

Slovenska moška članska hokejska reprezentanca je v sredo opravila še zadnje priprave v Uppsali pred začetkom IIHF Svetovnega prvenstva v najvišjem kakovostnem razredu, ki bo od 9. do 25. maja v Stockholmu na Švedskem in Herningu na Danskem. Zasedba Eda Terglava je danes že dopotovala na prizorišče SP, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.

Po torkovi zmagi risov na zadnji pripravljalni tekmi proti Kazahstanu je strokovni štab igralcem dopoldne namenil suhi trening v fitnesu, medtem ko je bil trening na ledu opcijski. Popoldne je bilo namenjeno skupinski aktivnosti igralcev oziroma teambuildingu ter regeneraciji in počitku.

Danes dopoldne je slovenska odprava zapustila Uppsalo ter odpotovala proti Stockholmu. Točno opoldne so naši fantje prispeli v areno Avicii, so sporočili iz HZS. Po uvodnih obveznostih fotografiranja in snemanja so varovanci selektorja Eda Terglava opravili tudi uradni trening ter preizkusili ledeno ploskev glavne dvorane, kjer jih v soboto ob 12.20 čaka prva tekma turnirja. Nasprotnik risov bo Kanada, s katero se je Slovenija doslej pomerila šestkrat in jo pred devetnajstimi leti enkrat tudi premagala. Vzdušje v ekipi je dobro, fantje so zdravi in brez poškodb ter že komaj čakajo prvo tekmo, so dodali pri HZS.

"Prizorišče je odlično, na najboljši mogoči ravni. Pred nami je še en dan, potem pa bo šlo zares, komaj čakamo," je po prvem treningu vtisne strnil Lukaš Horak.

