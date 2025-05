"Kazahstan je bil pravi nasprotnik, kar zadeva kakovost in hitrost. Prva polovica tekme je bila ena zgodba, Kazahstan je bil boljši, potem pa smo dominirali. Čutil sem, da so hoteli fantje dobro končati priprave, na koncu je bila to prava ekipna zmaga," je na današnjem spletnem druženju z mediji povedal selektor slovenske izbrane vrste.

Po torkovi tekmi v Uppsali, ki so jo Slovenci dobili s 3:2, so hokejisti danes še ostali v tem mestu, v četrtek se bodo preselili v Stockholm. Danes imajo igralci bolj sproščen dan brez obveznih treningov, z možnostjo druženja in krepitve ekipnega duha tudi zunaj ledenih ploskev.

Foto: Jure Banfi

Zadovoljen z disciplinirano igro

"Včeraj je bil drugačen in boljši nasprotnik kot Madžarska, smo pa spet pokazali, da smo odigrali disciplinirano. To je bilo pozitivno, ker bo na SP veliko takšnih situacij. Zadevali smo s potrpežljivostjo. Na takšni ravni se ne zgodi velikokrat, da damo tri gole. Včeraj so jih dajali tudi mladi fantje," je še eno dobro plat zadnje tekme pred SP našel selektor.

"Ni klanov starejši, mlajši ..."

Poudaril je, da je zadovoljen s fizično pripravljenostjo, čeprav so bile priprave tokrat malenkost krajše, predvsem pa s pristopom igralcev: "Čutiš dobro energijo, ni nobenih klanov starejši, mlajši. Dobro so se ujeli, res lahko čutiš ekipo."

Foto: Aleš Fevžer

Osredotočiti se nase

V postavo za SP je uvrstil tudi precej mladih in na tej ravni neizkušenih igralcev. Dejal je, da v soboto proti Kanadi ne smejo gledati, kaj bo na ledu počel Sidney Crosby, ampak se morajo osredotočiti na to, da igrajo sami in si upajo. "Ni pomembno, koliko let kdo igra na tej ravni, ampak to, kako hitro se prilagodi ekipi. In ti fantje so se res dobro prilagodili. Energija je prava, fantje delujejo kot eno," je poudaril selektor.

"Vemo, kaj nas čaka v soboto, vemo, da bo to še eno prestavo višje. Za te fante se vsako tekmo sprašuješ, kaj lahko naredijo. Bo pa veliko odvisno od tega, koliko si bodo upali, in želim, da bodo vse pustili na ledu," poudarja selektor.

Razume odločitvi Kopitarja in Krošlja

Na SP ne bo vratarja Gašperja Krošlja in prvega slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki sta sezoni končala med zadnjimi in bosta zaradi utrjenosti reprezentančno akcijo izpustila. Terglav je pojasnil, da njuni odločitvi razume, saj je predvsem za Kopitarjem fizično zelo naporna klubska sezona. Kot tretjega vratarja je nato povabil Žana Usa, ki je dobil prednost pred Luko Kolinom, ker je bil celotno sezono v tekmovalnem pogonu.

Kdo od vratarjev (Lukaš Horak ali Matija Pintarič) bo začel SP, bo strokovni štab odločil po zadnjih treningih in posvetih. Foto: Jure Banfi, Peter Podobnik/Sportida

Ni pa se še odločil, kdo izmed prvih dveh vratarjev (Lukaš Horak ali Matija Pintarič) bo začel SP, odločitev bo strokovni štab sprejel po zadnjih treningih in posvetih.

"Veliko smo se pogovarjali o tem, kako voditi tekme teh deset dni"

Čeprav bosta na papirju najpomembnejši tekmi v boju za obstanek zadnji z Avstrijo in Francijo, Terglav poudarja, da se s tem za zdaj ne bodo obremenjevali.

"Veliko smo se pogovarjali o tem, kako voditi tekme teh deset dni. Lahko bo kakšna zelo slaba in takrat bo treba vedeti, kako se odzvati. Pomembno je, da gledamo le na eno tekmo, ko je konec, pa 'reset' in z glavo na naslednjo. Ne smemo gledati, kaj bo 19. maja, ampak najprej, kaj bo 10. maja."

Slovenci bodo prvenstvo odprli v soboto ob 12.20 proti Kanadi, dan pozneje se bodo ob isti uri zoperstavili Slovaški.

Slovenska reprezentanca za SP: Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija/SLO), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA), Žan US (Jesenice/SLO) Branilci: Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/ZDA), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/ČEŠ) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Kunlun Red Star/KHL), Žan JEZOVŠEK (Lindau/NEM), Rok KAPEL (Olimpija/SLO), Nace LANGUS (Augustana University/ZDA), Rok MACUH (Olomouc/ČEŠ), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Filip SITAR (University Connecticut/ZDA), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/MAD).

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija

