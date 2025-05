Novembra 2023 si je Rok Macuh pri 26 letih prislužil prvi vpoklic v člansko hokejsko reprezentanco in nemudoma postal standardni član njenega napada. Poletna reprezentančna akcija, olimpijske kvalifikacije, mu ni ostala v najlepšem spominu. Pretres možganov na zadnji tekmi je namreč krojil njegovo klubsko sezono. Ta se ni odvijala po željah Štajerca, ki je odločen, da na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Stockholmu upraviči zaupano vlogo. "Zagotovo je to nagrada za trdo delo," o tem, da bo pri 28 letih prvič igral med elito, pravi Macuh.

Slovenska hokejska reprezentanca je zgodaj popoldne prispela na Švedsko, kjer se bo med 10. in 19. majem družila z reprezentančno hokejsko smetano. Prvič bo na svetovnem prvenstvu skupine A zaigral tudi napadalec Rok Macuh, za katerim je sezona, polna izzivov.

Na poletni reprezentančni akciji, olimpijskih kvalifikacijah v Rigi, je na zadnji tekmi po naletu ukrajinskega branilca nepremično obležal. Odpeljali so ga v bolnišnico, po prihodu od tam pa se je začelo daljše okrevanje. Izpustil je pripravljalne tekme češkega prvoligaša Olomouca in se v tekmovalni ritem vrnil šele konec oktobra, ko je bilo za moštvom že ducat obračunov Extralige.

Po pretresu možganov se stvari niso odvijale v želeni smeri

Ob vrnitvi na tekme je pred meseci povedal, da je imel glavobole, preglavice pa so mu delale tudi luči in hrup. Sezona se posledično ni odvijala, kot si je želel.

"Ko sem se vrnil, sem se prvih 16 tekem iskal. Zahtevno je bilo. Ni šlo po mojih načrtih, upam, da bo v naslednji bolje." Foto: www.alesfevzer.com

"S svojo sezono nisem zadovoljen. Vanjo sem vstopil s pretresom možganov, dolgo je trajalo, da sem sploh prišel nazaj. Sprva sem imel glavobole, potem je bilo razmeroma v redu, imel pa sem težave s spanjem. Ko sem se vrnil, sem se prvih 16 tekem iskal. Zahtevno je bilo. Ni šlo po mojih načrtih, upam, da bo v naslednji bolje," upa 28-letnik, ki bo konec tedna reprezentanci pomagal na Švedskem.

Danci dober test in pokazatelj, kako bo na SP

Pomlajena slovenska reprezentanca bo na prvenstvu palice prekrižala s Kanado, Slovaško, Latvijo, Finsko, Švedsko, Avstrijo in Francijo.

"Osredotočen bo treba biti na svojo igro, poskušati izničiti napake, ki se pojavljajo v igri, saj jih tekmeci tam hitro izkoristijo. To smo videli proti Dancem, ki so bili za nas dober test." Foto: Jure Banfi

"Vsi vemo, da bodo naši nasprotniki močne reprezentance, da nam bo težko. Osredotočen bo treba biti na svojo igro, poskušati izničiti napake, ki se pojavljajo v igri, saj jih tekmeci tam hitro izkoristijo. To smo videli proti Dancem, ki so bili za nas dober test. Mi gremo tja dobre volje. Želimo iztržiti čim več," pred premiernim prvenstvom elite pravi Macuh.

Upravičiti zaupanje in dokazati, da lahko igra na visoki ravni

"Kar nekaj časa sem čakal na to prvenstvo. Zagotovo je to nagrada za trdo delo. Upam, da bom upravičil zaupanje in pokazal, da nisem zastonj del prve lige na Češkem. Tudi sebi želim dokazati, da lahko igram na visoki ravni. Hokejisti treniramo v upanju, da bomo kdaj igrali na takšnih tekmovanjih. Mislim, da bo za vse v slačilnici pozitivna izkušnja. Upam, da se bomo dokazali."

Dolgo je čakal na priložnost v članski reprezentanci, zdaj pa dobil nagrado za potrpežljivost in trdo delo. Foto: www.alesfevzer.com

V torek še zadnja pripravljalna tekma

Slovenci bodo pred sobotno uvodno tekmo proti Kanadi (12.20) odigrali še zadnji pripravljalni dvoboj. V torek se bodo v Uppsali, kjer bodo trenirali dva dni, zoperstavili Kazahstanu.

Izplen Terglavovih varovancev s štirih pripravljalnih tekem je zmaga nad Italijo (4:1), poraza s Poljsko (1:2) in Dansko (2:5) ter zmaga (4:2) nad Madžari.

Slovenska reprezentanca za SP: Vratarji: Lukaš HORAK (Olimpija/SLO), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA), Žan US (Jesenice) Branilci: Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/USA), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/CZE) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Kunlun Red Star/CHN), Žan JEZOVŠEK (Lindau/GER), Rok KAPEL (Olimpija/SLO), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Rok MACUH (Olomouc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Filip SITAR (University Connecticut/USA), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/HUN)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija

