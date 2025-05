Po razočaranju na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko so na četrtem mestu ostali brez odličja, se Kanadčani vračajo z željo po 29. naslovu svetovnih prvakov. Do tega cilja jim bo, kot so sporočili v nedeljo, pomagal tudi kapetan Sidney Crosby, ki se mu s Pittsburgh Penguins ni uspelo prebiti do končnice.

Za 37-letnega zvezdnika svetovnega hokeja bo to tretje svetovno prvenstvo, prvo po letu 2015, ko je Kanadčanom pomagal do zlatega odličja.

Crosby je član elitnega kluba Triple Gold Club, v katerem so hokejisti, ki so osvojili svetovno prvenstvo, Stanleyjev pokal in olimpijsko zlato. Ob tem je edini član kluba, ki je bil ob teh naslovih kapetan vseh treh ekip.

Zmaga na Dunaju Kanadčani, ki še niso v popolni postavi, so v nedeljo gostovali na Dunaju in Avstrijce premagali s 5:1.

Za uvod proti Slovencem

Kanada bo prvo tekmo v Stockholmu odigrala v soboto, ko bo ogrevanje začela ob 12.20 prav proti Slovencem. Ti bodo na prvenstvu nastopili z močno pomlajeno zasedbo, ki jo kot selektor vodi Edo Terglav.

V skupini na Švedskem bodo ob omenjenih reprezentancah v skupinskem delu nastopali še gostitelji Švedi, Finci, Slovaki, Latvijci, Avstrijci in Francozi. Prve štiri ekipe bodo napredovale v četrtfinale, zadnja se bo po sedmih tekmah preselila v nižji tekmovalni rang (divizija I). Slovenski reprezentanci je v desetih poskusih uspelo obstati le dvakrat, zadnjič pred 20 leti.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12.20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12.20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16.20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16.20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20.20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16.20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16.20, Francija – Slovenija

