Slovenska hokejska reprezentanca odšteva dni do začetka nastopov na svetovnem prvenstvu. A še pred začetkom velikega tekmovanja je bil selektor Edo Terglav prisiljen v spremembo, saj je dolgoletni prvi vratar Gašper Krošelj zaradi dolge klubske sezone in s tem povezane utrujenosti odpovedal sodelovanje na SP. Namesto njega je Terglav vpoklical Žana Usa, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije (HZS).